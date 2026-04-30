7. TYBA Yacht Charter Show İçin Kayıtlar Başladı

Organizasyon, 7-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında Marmaris Muttas Marina’da gerçekleştirilecek.

Uluslararası charter brokerlarını, yat sahiplerini ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek etkinlikte, Türkiye’nin özenle seçilmiş ticari yat filosu sergilenecek. Organizasyon, katılımcılara küresel charter topluluğuyla bağlantı kurma fırsatı sunacak.

Yarım Asırlık Bir Gelenek

TYBA Başkanı H. Serhan Cengiz, etkinliğin Marmaris’te yaklaşık 50 yıla yaklaşan bir charter şovu geleneğini temsil ettiğini belirtti. Bölgedeki ilk yat charter şovu fikrinin, 1979 yılında Jim Anderson ve Jill Anderson tarafından ortaya atıldığı, ilk resmi organizasyonun ise 1981 yılında uluslararası tanınırlık kazandığı ifade edildi.

Bu köklü mirası sürdüren TYBA’nın düzenlediği organizasyon, dünyada hâlen devam eden en eski ikinci charter show olma özelliğini taşıyor. Bu kapsamda Anderson ailesini temsilen Kateryna Anderson da etkinliğe onur konuğu olarak davet edildi.

Sektör Marmaris’te Buluşacak

Marmaris Kalesi’nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek fuar, Türk yatçılığının önde gelen ticari charter yatlarını bir araya getirecek. Etkinlik, brokerlar için yatları yerinde inceleme, mürettebatla tanışma ve uluslararası iş bağlantıları kurma açısından önemli bir platform sunacak.

Katılımcılar ayrıca Marmaris’in doğal koylarını, marina yaşamını ve bölgenin gastronomi kültürünü deneyimleme imkânı bulacak.

Ulaşımda Özel İndirim

Etkinliğin resmi havayolu ortağı Türk Hava Yolları, kayıtlı katılımcılar için özel indirimli uçuş imkânı sağlayacak. Uluslararası uçuşlarda 30 Nisan – 18 Mayıs, iç hatlarda ise 5 – 13 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanyaya ilişkin detayların organizasyonun resmi internet sitesinde yer aldığı bildirildi.