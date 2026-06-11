Koruma Alanı Dışına Yuva Yapan Caretta Caretta İçin Şeritli Tedbir

Durumun bildirilmesi üzerine bekçiler bölgeye şerit çekerek koruma alanı oluşturdu.

Nesli tehdit altındaki caretta cerattaların önemli üreme alanları olan Mersin'de anaçlar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakmaya başladı. Kaplumbağaların koruma alanları yanı sıra farklı noktalarda da görünmesi dikkat çekti. Erdemli ilçe merkezinde Merkez Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Meydanı yanındaki kumsal alana çıkan bir deniz kaplumbağası yuva yaptı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, hayvanın rahatsız edilmemesi için alana şerit çekti. Merak edip bölgeye gelen bazı çocuklar, daha önceden atılan veya dalgalarla gelen pet şişeleri topladı.

Gençlerden Ayşe İrem, deniz kaplumbağasının ilk defa bu bölgede yuva yaptığını belirterek, herkesin özellikle plastik atıklarını çöpe atmasını isteyerek duyarlılığa davet etti.

Vira Haber