Mavi Yolculuğun Geleceği Denizlerin Korunmasına Bağlı

Ancak artan turizm hareketliliği, denizlerin ve kıyı ekosistemlerinin korunmasını sektörün öncelikli gündem başlıklarından biri haline getiriyor. Dünya Okyanus Günü kapsamında yapılan değerlendirmeler, temiz denizlerin ve sağlıklı kıyı ekosistemlerinin turizm sektörünün geleceği açısından kritik bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 8 Haziran'da kutlanan Dünya Okyanus Günü, okyanusların ve denizlerin iklim dengesi, biyolojik çeşitlilik ve yaşam üzerindeki kritik rolüne dikkat çekmeyi amaçlıyor. Dünyadaki oksijen üretiminin önemli bir bölümünü sağlayan denizler aynı zamanda milyonlarca canlıya ev sahipliği yaparken, turizm ekonomisinin de temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarında turizm hareketliliği hız kazanırken, gözler denizlerin korunmasına çevrildi. Mavi yolculuk rotalarından günübirlik tekne turlarına kadar milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan kıyı bölgelerinde çevresel sürdürülebilirlik konusu yeniden gündeme gelirken, uzmanlar temiz denizlerin turizmin geleceği açısından stratejik bir değer taşıdığına dikkat çekiyor.

Denizler Sadece Turizm Alanı Değil, Yaşam Alanı

Son yıllarda tatil alışkanlıklarında yaşanan değişimle birlikte kullanıcılar klasik konaklama deneyimlerinin yanı sıra tekne turları, koy keşifleri ve mavi yolculuk gibi deneyim odaklı alternatiflere yöneliyor. Bu değişim, deniz turizmine olan ilgiyi artırırken çevresel duyarlılığı da gündeme taşıyor.

Deniz turizminin geleceğinin çevresel sürdürülebilirlikten geçtiğini belirten Mavi Bilet Kurucu Ortağı Çağlar Paliç,“Denizler yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de ortak mirası. Mavi yolculuğa çıkan, tekne turuna katılan ya da kıyılarda vakit geçiren herkesin bu doğal değerlerin korunmasına katkı sunması gerekiyor. Küçük gibi görünen bireysel davranışlar bile denizlerin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Dünya Okyanus Günü'nün bu konuda farkındalık oluşturmasını son derece değerli buluyoruz.” dedi.

Plastik Atıklar ve Kontrolsüz Tekne Kullanımı En Büyük Tehditler Arasında

Yaz sezonuyla birlikte tekne trafiğinin yoğunlaştığı koylarda bırakılan plastik atıklar, deniz ekosistemleri üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Özellikle günübirlik ziyaretlerin yoğun olduğu bölgelerde denize bırakılan ambalaj atıkları, plastik şişeler ve diğer atıklar hem deniz canlılarını hem de kıyı habitatlarını olumsuz etkiliyor.

Özellikle yoğun sezonlarda koyların korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Çağlar Paliç,"Türkiye'nin en değerli turizm hazineleri arasında yer alan koylarımız her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak zaman zaman teknelerden veya günübirlik ziyaretçilerden kaynaklanan atıklar bu hassas ekosistemler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Denizleri kullanırken aynı zamanda korumayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bugün attığımız her adım, yarının turizm destinasyonlarını şekillendirecek"ifadelerini kullandı.

"Temiz Denizler Türkiye'nin Turizm Geleceğini Güçlendiriyor"

Deniz turizminin sürdürülebilirliğinin denizlerin korunmasına bağlı olduğunu ifade eden Paliç, "Bugün Türkiye'nin en değerli turizm hazineleri arasında Göcek koyları, Fethiye, Ölüdeniz, Kaş ve Marmaris gibi eşsiz destinasyonlar bulunuyor. Bu bölgelerin geleceği yalnızca turizm yatırımlarıyla değil, çevresel duyarlılıkla da şekillenecek. Temiz denizler olmadan mavi yolculuklardan, tekne turlarından ve deniz turizminden söz etmek mümkün değil. Denizleri korumak aslında geleceğin turizmini korumaktır."açıklamasını yaptı.

Mavi Bilet Sürdürülebilir Turizm Projelerine Destek Veriyor

Deniz turizminin sürdürülebilirliğinin yalnızca sektör yatırımlarıyla değil, toplumsal farkındalık çalışmalarıyla da desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Mavi Bilet, çevre bilinci ve sosyal sorumluluk alanındaki projelere katkı sunmaya devam ediyor. Şirket, denizlerin korunması ve erişilebilir turizm konularında yürütülen çalışmaları destekleyerek turizm sektöründe sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Vira Haber