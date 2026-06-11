Denizcilik Tarihinin En Büyük LNG Gemisi Siparişi: Katar’dan Çin’e 24 Dev Tanker

Anlaşma kapsamında Çin, Katar için toplam 24 adet QC-Max sınıfı dev LNG tankeri inşa edecek.

Şanghay’daki Hudong-Zhonghua Shipbuilding tersanesinde üretimine başlanan gemiler, 344 metre uzunluk ve 53,6 metre genişliğe sahip olacak. Yeni nesil QC-Max sınıfı LNG tankerleri, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyıcıları arasında yer alacak.

2024 yılında imzalanan ve değeri 8,3 milyar doları aşan anlaşma kapsamında üretilecek gemiler, Katar’ın LNG ihracat kapasitesini artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Proje aynı zamanda Çin’in yüksek teknoloji gerektiren LNG gemi inşasındaki küresel konumunu güçlendirmesi açısından da önem taşıyor.

Her biri 271 bin metreküp LNG taşıma kapasitesine sahip olacak QC-Max tankerleri, mevcut geleneksel LNG gemilerine göre yaklaşık yüzde 57 daha fazla yük taşıyabilecek. Uzmanlar, bu kapasite artışının taşıma maliyetlerini düşürerek küresel enerji ticaretinde verimliliği artıracağını belirtiyor.

24 gemilik filonun tamamlanmasının ardından Katar’ın LNG ihracatındaki lider konumunu daha da güçlendirmesi beklenirken, proje küresel enerji lojistiği ve deniz taşımacılığında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Vira Haber