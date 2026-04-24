ABD Orta Doğu'ya 3'üncü Uçak Gemisini Konuşlandırdı

USS George H.W. Bush uçak gemisi, ABD’nin Orta Doğu’ya konuşlandırdığı 3’üncü uçak gemisi oldu.

ABD, İran’a yönelik saldırılarda kullandığı USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford'un ardından USS George H.W. Bush uçak gemisini de Orta Doğu’ya konuşlandırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "USS George H.W. Bush, 23 Nisan'da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Hint Okyanusu'nda seyrediyor" ifadelerini kullanarak geminin bir fotoğrafını paylaştı.

ABD, daha önce USS Gerald R. Ford'u Kızıldeniz’e, USS Abraham Lincoln’ü ise Umman Denizi’ne konuşlandırmıştı.

Vira Haber