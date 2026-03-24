İngiliz Savaş Gemisi HMS Dragon Doğu Akdeniz’e Geldi

Güney Kıbrıs’taki İngiliz askeri üssü RAF Ağrotur'un bir insansız hava aracı ile hedef alınmasından 3 hafta sonra HMS Dragon’un Güney Kıbrıs’a gönderileceği belirtilmişti. İngiliz Savunma Bakanı John Healy yaptığı açıklamada HMS Dragon’un Doğu Akdeniz’e ulaştığını ve müttefikler ile birlikte Kıbrıs savunmasına operasyonel entegrasyonun başladığını söyledi. İran'ın hafta sonu Chagos Adaları'ndaki Diego Garcia'daki ortak İngiltere-ABD üssüne iki saldırı düzenlemeye çalıştığına dair haberleri doğrulayan İngiliz Bakan, "İngiltere'nin bu şekilde hedef alınmasını gerektiren bir durum yok. Birleşik Krallık'ı her türlü saldırıdan korumak için gerekli kaynaklara ve ittifaklara sahibiz" dedi. Kıbrıs'ta şu anda 500 kişilik ek hava savunma personeli bulunduğunu belirten Healey, "Doğu Akdeniz'e daha fazla askeri güç tahsis edildikçe, Kıbrıs'ın güvenliğini arttırmak için ABD, Fransa ve Yunanistan dahil müttefiklerin katkılarını koordine etmek üzere Güney Kıbrıs ile yakın işbirliği içindeyiz. RAF ve donanma pilotları Kıbrıs, Ürdün, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni savunmak için şu ana kadar yaklaşık 900 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Bölgede son 15 yılın herhangi bir döneminde olduğundan daha fazla jetimiz var" ifadelerini kullandı.

Healey, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ABD ordusuna, Hürmüz Boğazı’nı tehdit eden füze üsleri ve kapasiteleri de dahil olmak üzere belirli İran hedeflerine karşı savunma amaçlı saldırılar düzenlemesi için Birleşik Krallık üslerinin kullanımına izin verdiğini doğruladı. Healey, İran'ın mayın döşeyerek, gemileri hedef alarak ve hayatları tehlikeye atarak Hürmüz Boğazı'nı rehin tuttuğunu söyledi ve Birleşik Krallık'ın boğazı yeniden açmak üzere ABD Merkez Komutanlığı'na askeri planlamacılar gönderdiğini belirterek "Ticari gemilerin tekrar özgürce ve güvenle hareket edebilmesi için Birleşik Krallık'ın boğazın güvenliğini sağlamada öncü bir rol oynamasına kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Portsmouth’ta 6 haftalık bir bakımdan geçen savaş gemisi, mürettebatın günde 22 saat çalışmasıyla 6 gün içinde denize açılmaya hazır hale getirildi. Kraliyet Donanması'nın gelişmiş Sea Viper hava savunma sistemine sahip, 152 metre uzunluğunda ve 8 bin 500 tonluk bir Type 45 destroyeri olan HMS Dragon (D35), aynı anda 16 hedefi takip edip 10 saniyede 8 füze atabilen, 32+ knot hıza ulaşabilen, pruvasında ejderha arması bulunan ve 200'den fazla mürettebatla operasyon yapan çok yönlü bir savaş gemisidir.



