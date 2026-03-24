ABD İstihbaratı Hürmüz Boğazı’nda En Az 12 Tane Sualtı Mayını Tespit Etti

ABD istihbaratı, Hürmüz Boğazı’nda mayınlar olduğunu tespit etti. ABD basınının adı açıklanmayan üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD istihbaratının Hürmüz Boğazı’nda en az 12 tane sualtı mayını tespit ettiği ifade edildi. Haberlerde, İran'ın boğaza yerleştirdiği mayınların İran yapımı Maham 3 ve Maham 7 Limpet mayını olduğu belirtildi.

Maham 3, manyetik ve akustik sensörler aracılığıyla fiziksel temas gerektirmeksizin yakın cisimleri algılayan demirleme tipi bir deniz mayını olarak biliniyor. İlk kez 2015 yılındaki bir silah fuarında kamuoyuna tanıtılan Maham 7 ise, "yapışkan mayın" olarak da bilinen, son derece zor tespit edilebilen bir mayın. Deniz tabanına oturtulan yüksek patlayıcılı mayın, akustik ve üç eksenli manyetik sensör kombinasyonu kullanarak yakın çevresindeki gemileri algılıyor.

