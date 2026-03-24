Esenyel & Partners, Chambers Europe 2026 Rehberinde Bu Yıl Da Yer Aldı

Büro, denizcilik hukuku alanındaki uzmanlığıyla “Shipping” kategorisinde listelenirken; Esenyel & Partners Kurucu Ortağı Av.Selçuk Esenyel ise bireysel başarılarıyla “Shipping” ve “Insurance” kategorilerinde rehbere girme başarısı gösterdi.

Her yıl Londra merkezli Chambers and Partners tarafından yayımlanan rehberde bir kez daha yer almak, Esenyel & Partners’ın uluslararası hukuk alanındaki istikrarlı çizgisini ve uzmanlık temelli hizmet yaklaşımını ortaya koyuyor. Özellikle denizcilik, sigorta ve taşımacılık ekseninde yürütülen çalışmalarla öne çıkan büro, farklı yargı alanlarını ilgilendiren uyuşmazlıklarda ve sınır ötesi hukuki süreçlerde sunduğu danışmanlık hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Avrupa genelindeki hukuk büroları ile bireysel avukatların uzmanlık alanları, müvekkil geri bildirimleri, piyasa itibarı ve sektörel yetkinlikleri doğrultusunda değerlendirildiği Chambers Europe rehberi, hukuk dünyasında önemli bir başvuru kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu yönüyle rehberde yer almak, yalnızca görünürlük sağlayan bir sonuç değil; aynı zamanda sürdürülen hukuki hizmet kalitesinin uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteren güçlü bir gösterge niteliği taşıyor.

Esenyel & Partners, özellikle denizcilik, deniz sigortaları, tahkim ve çok taraflı uyuşmazlık çözümü alanlarında üstlendiği nitelikli çalışmalarla, uluslararası müvekkil portföyüne kapsamlı ve stratejik bir danışmanlık sunmayı sürdürüyor. Büro, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine yalnızca hukuki destek sunmakla kalmayıp, aynı zamanda iş süreçlerini yakından anlayan ve ticari gerçeklikleri gözeten bir yaklaşımla hareket ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Esenyel & Partners Kurucu Ortağı Av.Selçuk Esenyel, şunları söyledi:

“Chambers Europe 2026 rehberinde bu yıl da yer almak bizim için son derece kıymetli. Bu tabloyu, yıllar içinde inşa ettiğimiz uzmanlığın, müvekkillerimizle kurduğumuz güven ilişkisine dayalı yaklaşımın ve uluslararası ölçekte sürdürdüğümüz titiz çalışmanın anlamlı bir yansıması olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de müvekkillerimize yüksek standartlarda, öngörülü ve stratejik hukuk danışmanlığı sunmaya devam edeceğiz.”

