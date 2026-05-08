7. TYBA Yacht Charter Show Marmaris’te Kapılarını Açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile ED Fuarcılık iş birliğinde düzenlenen "7. TYBA Yacht Charter Show" başladı.

Marmaris Muttaş Marina’da gerçekleştirilen organizasyona Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına Süleyman Özdemir TYBA Başkanı Serhan Cengiz, TYBA Başkan Yardımcısı ve Show Komite Başkanı Noyan Mutlugil ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. 23 ülkeden charter brokerleri, yat sahipleri, yabancı basın mensupları ve denizcilik profesyonellerini bir araya getiren organizasyon, Türk yatçılığının uluslararası vitrine çıktığı önemli platformlardan biri olarak dikkat çekti.

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile ED Fuarcılık iş birliğinde düzenlenen fuarda, Türk yat filosunun seçkin charter tekneleri sergilenirken, sektörün geleceğine yönelik seminer ve görüşmeler de gerçekleştiriliyor.

Marmaris Dünya Yatçılığının Merkezlerinden Biri Olacak

Açılış töreninde konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris’in dünya turizmi açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu belirterek, ilçenin mavi yolculuk turizmindeki önemine dikkat çekti.

Kaya, “Dünya cenneti Marmaris’te yaşamak ayrı bir güzellik, bu güzelliği dünya insanlarıyla paylaşmak ise apayrı bir mutluluktur. Hisarönü Körfezi’nden başlayıp Göcek’e uzanan mavi turun kalbinde yer alan ilçemizi, güçlü firmalarımızla dünya yat turizmine en iyi şekilde sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise fuarın yeniden Marmaris'e dönmesinin tarihi bir önemi olduğunu belirterek, “Bu hikaye burada başladı ve 45 yıl sonra yeniden kendi evinde yapılmaya başlanıyor. Hisarönü Körfezi dünyanın mavi yolculuk başkentidir. Bu organizasyonun Marmaris'in ve yat turizminin tanıtımı açısından çok kıymetli olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“45 yıl sonra doğduğu yere döndü”

TYBA Başkanı Serhan Cengiz ise konuşmasında organizasyonun tarihsel geçmişine vurgu yaparak, etkinliğin yeniden Marmaris’e dönmesinin Türk yatçılığı adına önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Cengiz, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz’ün organizasyona gönderdiği kutlama mesajını katılımcılarla paylaşmasının ardından yaptığı konuşmada, “Bu etkinlik sadece Türkiye için değil, tüm dünya yatçılık sektörü için önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü 45 yıl sonra bu organizasyonu doğduğu yer olan Marmaris’e geri getirdik. Bunun gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Organizasyonun temellerinin 1979 yılında Marmaris’i ve Türkiye’yi seven yabancı yatçılar Jim ve Jill Anderson tarafından atıldığını belirten Cengiz, ilk resmi charter show’un ise 1981 yılında düzenlendiğini hatırlattı.

Cengiz, “Onlar bu mütevazı buluşmayı uluslararası bir etkinliğe dönüştürdü. 2017 yılında derneğimiz kurulana kadar bu organizasyonu sürdürdüler. 2018’den itibaren ise bu tarihi mirası biz devraldık. Bugün TYBA olarak Türkiye’nin 43’üncü charter show’unu gerçekleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle iki yıl yapılamadı. Bu organizasyon dünya yatçılık tarihinde çok önemli bir yere sahip” diye konuştu.

“Türk yatçılığının hak ettiği payı artırmak istiyoruz”

Dünyanın dört bir yanından yoğun katılım olduğunu ifade eden Cengiz, organizasyona 23 ülkeden sektör temsilcisinin katıldığını söyledi.

Yabancı brokerler, yat acenteleri ve uluslararası yat basınının organizasyonda yer aldığını belirten Cengiz, “Türk yat filosunun seçkin teknelerini dünya sektör temsilcilerine sergilemek istiyoruz. Her yıl çıtayı biraz daha yukarı taşıyoruz. Akdeniz çanağında Türk yatçılığının hak ettiği payı artırmayı hedefliyoruz. Bu hedefe sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte ulaşacağız” dedi. Etkinlik kapsamında düzenlenen seminerlere de dikkat çeken Cengiz, üç gün boyunca yatçılık sektörünün sorunları ve geleceğinin ele alınacağını ifade etti.

Marmaris’in tanıtımına katkı sağlayacak

Organizasyonun Marmaris ve Türkiye turizmi açısından büyük önem taşıdığını belirten Cengiz, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı’nın (TGA) da organizasyona önemli destek verdiğini söyledi. “Marmaris’i keşfetmeye davet ediyoruz” diyen Cengiz, “Ege ile Akdeniz’in buluştuğu Türkiye’nin güneybatısındaki bu eşsiz destinasyonun daha fazla tanınması ve turizmde gelişmesi için yatçılar olarak elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Organizasyonun açılışında TYBA Başkan Yardımcısı ve Show Komite Başkanı Noyan Mutlugil de İngilizce yaptığı konuşmada yabancı misafirlere “hoş geldiniz” diyerek organizasyonun uluslararası önemine dikkat çekti.

2. Gün Seminerler ve Basın Toplantısı İle Devam Etti

7. Yat Charter Show seminerler ve basın toplantısı ile devam etti. İlk seminer Cem Boz tarafından verildi. Türkiye kıyılarının anlatıldığı seminerin ardından ikinci seminer TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Cengiz’in 2050 yılına kadar tüm yatlarda yeterli bağlama ve yanaşma kapasitesi olacak mı? başlıklı sunumu ile devam etti.

Sunumun ardından basın toplantısına geçildi. TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Cengiz ve Show Komite Başkanı Noyan Mutlugil tarafından basın mensuplarına 7. Yacht Charter Show ile ilgili bilgiler verildi. Basın mensuplarının soruları cevaplandı. İnteraktif bir ortamda geçen basın toplantısının arsından TYBA Yönetimi tarafından basın mensuplarına öğle yemeği verildi.

11 Mayıs’a kadar devam edecek fuarda, seçkin charter yatlarının yanı sıra sektör toplantıları, seminerler ve iş geliştirme görüşmeleri gerçekleştirilecek.

