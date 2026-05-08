DAKSAR’dan İMEAK DTO’ya Deniz Güvenliği Teşekkürü

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 7 Mayıs 2026 tarihinde Denizciler Dayanışma Derneği (DAKSAR) Başkanı Turgay Aytaç ile DAKSAR Asbaşkanı Murat Kaya’yı kabul etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyarette, deniz güvenliği alanındaki çalışmalar ve sektör iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın katkılarıyla yenilenen kurtarma botları dolayısıyla DAKSAR heyeti, Başkan Tamer Kıran ve yönetim kuruluna deniz güvenliğine sağladıkları desteklerden ötürü teşekkür etti.

Görüşmede, denizde can emniyetinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemi vurgulanırken, sivil toplum kuruluşları ile sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin denizcilik camiasına önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

