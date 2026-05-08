Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 112 Personeline Tıbbi Tahliye Eğitimi

Sağlık Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında imzalanan ‘Acil Durumlarda Türk Arama Kurtarma Bölgesi İçerisinde Tıbbi Tahliye Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü' kapsamında,112 Acil Sağlık personeline Tıbbi Tahliye Eğitimi verildi.



Sağlık Bakanlığı İle Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında imzalanan "Acil Durumlarda Türk Arama Kurtarma Bölgesi İçerisinde Tıbbi Tahliye Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Manavgat bölgesinde görev yapan 112 Acil Sağlık ve UMKE Personellerine Manavgat Sahil Güvenlik Komutanı SG. Gv. Asb. Üçvş Samet Nuri Yılmaz ve Sahil Güvenlik Side Kolluk Destek Tim Komutanı SG Gv.Asb.Kd.Çvş. Veli Savaşkan tarafından teorik ve uygulamalı Tıbbi Tahliye Eğitimi verildi.



Uygulamalı eğitim verildi

Bilgilendirmenin ardından eğitime katılan personel Manavgat Irmağı'nda konuşlandırılan Sahil Güvenlik Botlarıyla Manavgat Irmağı'ndan denize açılarak denizde ilk müdahale hakkında bilgilendirildi. 112 Acil Sağlık personeline botlarda bulunan ilk müdahale malzemelerinin tanıtılmasının ardından ırmakta ve denizde seyreden deniz araçlarında ani gelişebilecek hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda hayati tehlikesi olan ya da tıbbi müdahalede geç kalınması durumunda kalıcı sağlık problemi oluşacağı değerlendirilen hasta ve yaralılar ile sağlık ekibinin en yakın sağlık kuruluşuna nakledilmesine yönelik yapılacak çalışmalar uygulamalı olarak anlatıldı.

Vira Haber