Karasu’da Karaya Oturan M/V NINOVA İçin Açıklama: “Bilgi Kirliliğine İtibar Edilmemeli”

Açıklamada, son günlerde kamuoyunda yer alan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve olayın doğru şekilde anlaşılması amacıyla detaylı bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

“Olumsuz hava koşulları kazaya neden oldu”

Açıklamada, 1 Mayıs 2026 günü sabah saatlerinde Karasu Demir Sahası’nda bulunan 8700072 IMO numaralı geminin, bölgede etkili olan ağır hava ve deniz koşulları nedeniyle zor durumda kaldığı belirtildi. Tüm önlemlere rağmen yüksek dalga ve şiddetli deniz etkisi sonucu geminin demir taradığı ve kıyıya sürüklenerek karaya oturduğu kaydedildi.

Mürettebat zorlu şartlarda kurtarıldı

Olayın ardından başta Karasu Kaymakamlığı olmak üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve Karasu Belediyesi itfaiye ekiplerinin sürece hızlı şekilde müdahale ettiği belirtilen açıklamada, ağır hava koşulları nedeniyle helikopter ve büyük kurtarma botlarının dahi görev yapamadığı ifade edildi. Bu süreçte sahilden kurulan kurtarma halat sistemi sayesinde mürettebatın sağ salim tahliye edildiği bildirildi.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Geminin mevcut durumuna ilişkin teknik ve operasyonel süreçlerin yetkili kurumların koordinasyonunda sürdüğü belirtilirken, hava ve deniz şartlarının elvermesiyle birlikte geminin emniyetli şekilde kurtarılması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Ticari uyuşmazlık süreci dikkat çekti

Açıklamada geminin 24 Aralık 2025 tarihinden bu yana Karasu Demir Sahası’nda bulunduğu ve bu sürecin uluslararası nitelikte bir ticari uyuşmazlıktan kaynaklandığı ifade edildi. Armatör firmanın, söz konusu süreçte hak ve alacaklarını korumak amacıyla hukuki adımlar attığı belirtilirken, gemi üzerinde herhangi bir kamu otoritesi tarafından uygulanmış tutuklama ya da seferden men kararı bulunmadığının altı çizildi.

“Gemimiz fiilen yüzen antrepo gibi kullanıldı”

Yaklaşık beş ay süren süreçte gemiden herhangi bir ticari gelir elde edilmediği, buna rağmen tüm operasyonel giderlerin armatör tarafından karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, yük ilgililerinin süreci uzattığı ve geminin uzun süre belirsizlik içinde bırakıldığı belirtilerek, geminin adeta ücretsiz bir yüzen antrepo gibi kullanıldığı iddia edildi.

Hukuki süreç başlatılacak

Armatör firma, yaşanan süreçte ihmali veya kusuru bulunan kişi ve kurumlara karşı gerekli tüm hukuki girişimlerin başlatılacağını ve oluşan zararların tazmini için sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

“Spekülatif bilgilere itibar edilmemeli”

Açıklamada ayrıca, olayın teknik boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilerek kamuoyunda yer alan doğrulanmamış ve spekülatif bilgilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Sürece ilişkin sağlıklı bilgilendirmenin yalnızca yetkili kurumlar ve resmi açıklamalar aracılığıyla yapılacağı ifade edildi.

Can kaybı yaşanmaması en büyük teselli

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğu belirtilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve kurtarma sürecinin güvenli şekilde tamamlanması için ilgili kurumlarla iş birliğinin sürdüğü kaydedildi.