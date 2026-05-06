TÜRKLİM Yönetimi Yılport’ta Toplandı: Liman Süreleri Gündemdeydi

Toplantıda liman kullanım sürelerinin uzatılması konusu başta olmak üzere sektöre ilişkin önemli başlıklar ele alındı.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik başkanlığında düzenlenen toplantıya; yönetim kurulu üyeleri Bilgin İşler, Kürşat Bal, Selçuk Denizhan ve HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer katıldı. Toplantıda ayrıca Danışman İrfan Bilgin ile Genel Sekreter Faruk Doğan da yer aldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, bir önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar değerlendirilirken, mali ve idari konular, Kariyerport çalışmaları ve çalışma gruplarının faaliyetleri de ele alındı.

Liman Kullanım Süreleri Masaya Yatırıldı

Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri, liman kullanım sürelerinin uzatılmasına yönelik çözüm önerileri oldu. Özellikle kullanım süresi 2027 yılında sona erecek olan HOPAPORT örneği üzerinden yapılan değerlendirmelerde, özel limanların süre uzatımı taleplerinin TÜRKLİM aracılığıyla ilgili mercilere iletilmesi görüşü öne çıktı.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, toplantıda yaptığı değerlendirmede, limanı devraldıkları günden bu yana önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, mevcut süre kısıtı nedeniyle planlanan yatırımların tamamının hayata geçirilemediğini ifade etti. Özer, liman işletme sürelerinin uzatılmasının sektör açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Pandemi sürecinde liman işletmelerinin ciddi mali kayıplar yaşadığına dikkat çeken Özer, bu dönemde istihdamı korumaya yönelik çabaların da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, mağduriyetlerin giderilmesi adına süre uzatımı beklentisini dile getirdi.

Hukuki ve Ekonomik Boyutlar Değerlendirildi

Toplantıda ayrıca mevcut durum ve temel sorun alanları, hukuki ve idari etkiler, uluslararası uygulama örnekleri ve çözüm alternatifleri detaylı şekilde ele alındı. Mevzuat değişikliği ihtiyacı, süre uzatım modelleri, yatırım-taahhüt ilişkisi ile kamu yararı ve sürdürülebilirlik başlıkları da kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Liman Ziyareti ile Program Tamamlandı

Toplantının ardından Yılport yetkilileri, TÜRKLİM yönetim kurulu üyelerine liman sahasını gezdirerek tesisler hakkında bilgi verdi. Program, bir sonraki toplantıya ilişkin bilgilendirmenin yapılmasıyla sona erdi.

