Kızılırmak'a Rengini Veren Fadlum Irmağı 8 Ay Sonra Yeniden Coştu

Sivas'ta yer alan ve kızıl renkli suyu ile dikkat çeken Fadlum Irmağı geçtiğimiz yıl kuraklık tehlikesi yaşadı. Yaklaşık 8 ay önce tamamen sazlıklara teslim olan ve suyu kuruma noktasına ulaşan ırmak, bol yağışlı geçen kış ve ilkbahar aylarında yeniden coştu. Kızılırmak'a rengini veren ve görüntüsü ile dikkat çeken Fadlum Irmağı'nın 8 aylık değişimi dron kamerasına yansıdı.

"Killi toprak nedeniyle rengi kızıl"

Sivas'ta yaşayan Yalçın Arslan, "Şu anda Cumhuriyet Üniversitesi'nin yan tarafında bulunan Fadlum Irmağı'ndayız. Burası aslında Fadlum Deresi. Bol yağışlardan dolayı Fadlum Irmağı'na döndü. Karların erimesi ve yağmur yağışları burayı ırmak yaptı. Yukarılardan gelen killi toprak nedeniyle rengi kızıl. Burası karıştığı için Kızılırmak denilmiştir" dedi.

