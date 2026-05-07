Bandırma Vapuru'nun Yeni Yeri Hazırlanıyor: Karadan Yürütülecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, çevre, altyapı ve peyzaj düzenlemelerinin devam ettiği Bandırma Vapuru Müzesi'nin bu yaz içerisinde yeni yerine yerleştirileceğini açıkladı.

Samsun Valiliği Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi çevresinde yürütülen "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor. Samsun’un Milli Mücadele’de üstlendiği tarihi role yakışır bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, halen Doğupark’ta bulunan Bandırma Vapuru Müzesi’nin karadan taşınarak yeni yerine götürüleceğini söyledi.

"Bandırma Vapuru bu yaz içerisinde yeni yerine taşınacak"

Çevre düzenlemeleri ve atık su terfi merkezi çalışmaları nedeniyle vapurun taşınacağı alandaki hazırlıkların 19 Mayıs’a yetiştirilemediğini ifade eden Başkan Doğan, "Bandırma Vapuru’nun taşınacağını vatandaşlarımıza duyurmuştuk. Bölgede atık su terfi merkezinin yapımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. O alanlarda kazı çalışmaları sürdüğü için vapurun taşınmasıyla ilgili bir problemimiz yoktu ancak çevresini yetiştirme konusunda sorun oluştu. Bandırma Vapuru oradayken çevresinin kötü görünmesini istemedik. Fuar alanı ve düğün salonlarının bulunduğu bölümden altyapı hattı geçirilecek. Ardından Bandırma Vapuru’nun taşınacağı bölgedeki çalışmalar tamamlanacak. Hemen sonrasında peyzaj düzenlemeleriyle birlikte taşıma işlemini gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bu yaz içerisinde Bandırma Vapuru Müzesi'ni yeni yerine taşımak" dedi.

"Düğün salonları Ankara yoluna taşınacak"

Fuar alanında bulunan düğün salonlarının tamamının Ankara yolu güzergahına taşınacağını da açıklayan Başkan Doğan, "Bölgedeki düğün salonlarının taşınmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İşletmecilerle görüşmelerimizi yaptık. Daha önce lunaparkı kaldırmıştık, şimdi de düğün salonlarını kaldırıyoruz. Amacımız Doğupark ve Batıpark’ta yeni projeleri hayata geçirmek. Projelerimiz tamamlanmak üzere. Doğupark’ın ihalesini 2 ay içerisinde yapacağız. Doğupark’ı amfi tiyatrosu ve yeni yapılarıyla vatandaşların daha aktif kullanabileceği bir yaşam alanı haline getireceğiz. Bölgedeki ağaç dokusuna zarar vermiyoruz. Bandırma Vapuru’nun taşınması ve düğün salonlarının kaldırılmasıyla vatandaşlarımız Doğupark’ı çok daha güzel kullanabilecek. Düğün salonları Ankara yoluna taşınacak. Yer konusunda da anlaşma sağlandı. Bu yılki düğün sezonunun ardından işletmeler gelecek yıl yeni yerlerinde faaliyet gösterecek" diye konuştu.

Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a gelişinde kullandığı Bandırma Vapuru’nun birebir replikası olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gemi Müzesi, 18 Mayıs 2003 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açılmıştı.

Vira Haber