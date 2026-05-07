Midilli’den Gelenlere Şap Önlemi

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’na kurulan özel ilaçlama ünitesiyle, adadan gelen araçlar ve turistler dezenfekte edilerek hastalığın Türkiye’ye girişi engelleniyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, komşu ada Midilli’de görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle sıkı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Özellikle Ayvalık Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın Midilli’de de tanıtılmasının ardından artması beklenen turist trafiği göz önünde bulundurularak, Ayvalık Gümrük binasına dezenfeksiyon ünitesi kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili birimlerin koordinasyonunda hayata geçirilen önlem kapsamında, yaz sezonu boyunca Midilli’den feribotlarla Ayvalık’a gelecek olan tüm araçlar ilaçlama bandından geçecek. Araçların yanı sıra turistlerin ayakkabı ve kıyafetleri de özel solüsyonlarla dezenfekte edilerek gümrükten girişlerine izin verilecek.

Hastalığın yayılımı önleniyor

Şap hastalığının hayvancılık sektörüne verebileceği ekonomik zararların önüne geçmeyi hedefleyen uygulama, gümrük sahasına adım atan her noktada titizlikle sürdürülüyor. Yetkililer, Midilli’de hastalığın yaygınlaşması nedeniyle bu önlemin zorunlu hale geldiğini belirterek, "Ülkemiz hayvancılığını korumak adına sınır kapısında dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz. Yaz boyunca giriş yapan her araç ve yolcu bu kontrolden geçecek" bilgisini paylaştı.

Sınır kapısındaki bu koruyucu dezenfeksiyon hattı, hem feribot seferlerini aksatmayacak şekilde hem de maksimum güvenlik sağlayacak düzeyde modernize edildi.

