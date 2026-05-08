“Made In Eu” İhracatçıyı Da Lojistik Sektörünü De Memnun Edecek

Transit taşıma ve depolama alanındaki uzmanlığıyla öne çıkan CDA Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sular, bu gelişmenin Türkiye'yi küresel tedarik zincirinin vazgeçilmez bir parçası haline getireceğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu tarafından duyurulan ve Avrupa'nın stratejik sektörlerdeki bağımlılığını kırmayı hedefleyen Sanayi Hızlandırıcı Yasa (IAA) Tasarısı, Türkiye’nin ihracat ve lojistik sektörü için önemli bir fırsata dönüşüyor. Gümrük Birliği ortağı Türkiye’de üretilen ürünlerin, “AB menşeli statüsünde” işlem görmesinin önünü açan bu stratejik adım, Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik ihracat kapasitesini artırırken, Avrupa tedarik zincirinin Anadolu üzerinden çok daha güçlü şekilde yeniden inşa edilmesini de sağlayacak.

Transit taşıma ve depolama alanındaki uzmanlığıyla da öne çıkan CDA Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sular, bu durumun İstanbul’u sıradan bir geçiş güzergâhı olmaktan çıkarıp, Asya ile Avrupa arasında "yeni nesil bir sipariş ve stok yönetim üssüne" dönüştüreceğine dikkati çekti.

Türk İhracatçısı ve Lojistik Sektörü Daha Dayanıklı Olacak

Sular, sürecin basit bir vergi avantajının çok ötesinde durduğunu belirterek, “Avrupa Birliği, kendi tedarik güvenliğini kalıcı olarak garanti altına almak için üretim hatlarını coğrafi açıdan yakın ve entegre olduğu Türkiye’ye doğru genişletiyor. ‘Made in EU' çatısı, Türk lojistik sektörünü de doğrudan oyunun içine katacak.” diye konuştu.

“Operasyonel Gücümüzle Teslimat Sürelerini Kısalttık”

CDA Lojistik olarak, geliştirdikleri ekosistemle bu sürece hızla yanıt vereceklerini ifade eden Sular, “Uzak Doğu'dan Avrupa’ya uzanan lojistik hatlarda, küresel tedarik zincirinin tüm zorluklarına karşı, yıllara dayanan köklü bir saha tecrübesine ve çevik bir operasyonel reflekse sahibiz.” dedi.

Sular, dünyanın farklı noktalarından gelen ürünleri, İstanbul'daki 17 bin metrekarelik, yüksek güvenlikli gümrüklü antrepolarında stratejik olarak depoladıklarını anlattı.

Çatalca’da hizmet veren 15 bin metrekarelik ihracat depoları için de gümrüklü antrepo lisans süreçlerinin devam ettiğini belirten Sular, “Çatalca’daki tesisimizin antrepo statüsü kazanmasıyla operasyonel yetkinliğimiz katlanarak artacak. Hâlihazırda başarıyla uyguladığımız proaktif stok yönetimi modeli sayesinde, Avrupa’nın herhangi bir noktasına yapılacak teslimatları 3 ila 5 güne, yurt içi siparişlerin teslimatını ise 24 saate kadar indiriyoruz.” bilgilerini de paylaştı.