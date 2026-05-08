STM’den Sürü Kamikaze İnsansız Deniz Aracı Hamlesi Mavi Vatan’ın Yeni Muhafızı “YAKTU” SAHA’ya Çıktı

Türkiye’nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., askeri deniz platformlarındaki derin tecrübesini otonom sistemlerdeki uzmanlığıyla birleştirerek, Mavi Vatan’ın savunmasında yeni bir dönemi temsil eden yeni nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) YAKTU’yu gün yüzüne çıkarttı. 50 knot üzerindeki sürati ve yüksek vuruş gücüyle dikkat çeken platform; liman savunmasından açık deniz operasyonlarına kadar asimetrik harp sahasının tüm kritik ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde, milli imkanlarla geliştirildi.

“Deniz Harbinde Sürü Teknolojisi Dönemi”

STM YAKTU’nun lansmanında konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları kaydetti:

"İnsansız sistemlerdeki mühendislik birikimimizi, deniz platformlarındaki köklü tecrübemizle birleştirerek geliştirdiğimiz YAKTU’yu bugün ilk kez SAHA 2026’da sergilemenin gururunu yaşıyoruz. Bu platform, sadece yüksek süratli bir vurucu araç değil; sahip olduğu yapay zeka destekli otonom mimari ve sürü kabiliyeti ile deniz harbinde stratejik bir güç çarpanı olacak. Birden fazla KİDA’nın koordineli şekilde hareket ederek hedefi farklı açılardan baskı altına alabilen bu sistem, modern savunma hatlarını aşmak için maliyet-etkin ve yüksek isabetli bir çözüm sunacak. Mavi Vatan’ın güvenliği için otonom teknolojilerimizi su üstünde de en üst seviyeye taşımaya kararlıyız."

Yüksek Sürat ve Noktasal Angajman Kabiliyeti

Stratejik su üstü hedeflerine yönelik hassas taarruz görevleri için optimize edilen STM YAKTU, 5,8 metre boyu ve kompakt tasarımı sayesinde tespit edilmesi zor bir yapıya sahip. 50 knot üzerindeki azami hızıyla dinamik hedeflere (hareketli deniz araçları) karşı hızlı angajman sağlayan sistem, 200 deniz milini aşan menziliyle geniş bir operasyonel yarıçapta görev icra edebiliyor. Sistemin en dikkat çekici özelliği olan sürü zekası, üniteler arası anlık veri paylaşımıyla otonom görev dağılımı yapılmasını sağlıyor. Yerli donanım ve milli yazılım mimarisiyle geliştirilen YAKTU, görüş hattı (LOS) ve uydu haberleşmesi (SATCOM) seçenekleriyle ağ destekli harekât kabiliyetini her türlü harekât ortamında en üst seviyede tutuyor.

İsmini Eski Türkçede 'ışık' ve 'aydınlık' anlamına gelen kelimeden alan ve köken olarak "yakmak" fiilinden türetilen YAKTU, deniz üzerindeki yüksek hızı ve gece-gündüz fark etmeksizin hedefine yönelen keskin kararlılığıyla Mavi Vatan'ın yeni aydınlığı olmaya hazırlanıyor.

Operasyonel Özellikler

Sürü Operasyon Kabiliyeti

Otonom görev icra kabiliyeti

Kamikaze (tek yönlü taarruz) görev profili

50+ knot üzeri yüksek sürat ile hızlı angajman

200 deniz mili menzil ile geniş operasyon alanı

Gündüz/gece görev kabiliyeti

LOS ve uydu haberleşmesi ile ağ destekli operasyon

Farklı platformlardan ve kıyı konuşlu olarak kullanım imkânı

Düşük silüetli ve kompakt tasarım ile tespit edilmesi zor yapı

Teknik Özellikler

Tam Boy (LOA):5.8 m

Deplasman:1.7 t

Azami Devamlı Hız:50+ kts

Servis Hızı :20+ kts

Seyir Siası : 200 deniz mili (@20 knot)