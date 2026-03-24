GYHİB’de Seçim Süreci Netleşiyor: Yeni Başkan Adayı, Mustafa Talha Pepe

Mevcut başkan Cem Seven’in iki dönemlik görev süresinin sona ermesiyle birlikte, sektörün deneyimli isimlerinden ve HatSan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Talha Pepe, 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından biri oldu.

Denizcilik ihracatının çatı kuruluşu olan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, 2026–2030 döneminde görev yapacak yeni başkan ve yönetim kurulunu belirlemek üzere genel kurula hazırlanıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Kanunu uyarınca başkanlık görevinin iki dönem ile sınırlı olması nedeniyle, Cem Seven’in ardından görevi devralacak isim bu seçimle belirlenecek. Bu süreç, sektörün önümüzdeki dört yıllık yol haritasını şekillendirecek kritik bir döneme işaret ediyor.

Sektörün İçinden Bir İsim: Mustafa Talha Pepe

Hali hazırda GYHİB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mustafa Talha Pepe, aynı zamanda Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kuruluşundan bu yana Başkan Vekilliği görevini sürdürüyor. Üretim ve ihracat tarafındaki aktif rolüyle öne çıkan Pepe, yeni dönemde ihracatçıların temsilinde sahadan gelen deneyimi kurumsal yapıyla buluşturmayı hedefliyor. Pepe’nin adaylığı, sektörün üretim ve ihracat ayağını doğrudan temsil eden bir yaklaşımın öne çıkması olarak değerlendiriliyor.

Köklü Yapı, Yeni Dönem

28 Mart 2010 tarihinde “İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği” adıyla kurulan yapı, 2011 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen isim değişiklikleriyle bugünkü kapsamına ulaştı. Kurucu başkan olarak 2010–2018 yılları arasında görev yapan Başaran Bayrak’ın ardından, 2018–2026 döneminde Cem Seven iki dönem boyunca başkanlık görevini yürüttü.

Seçim 9 Nisan’da

9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek seçimli genel kurulda, son iki yıl içerisinde birliğin iştigal alanına giren ürünlerde ihracat gerçekleştiren üye firmalar oy kullanabilecek. Seçim sonucunda, GYHİB’in 2026–2030 döneminde görev yapacak yeni yönetimi belirlenecek.

