Katılım Grubu, Gemi Mühendisleri Odası’nı Çalışan Bir Sisteme Dönüştürme Vizyonunu Açıkladı

Geleneksel temsil anlayışının ötesine geçmeyi vadeden Katılım Bildirgesi, mesleğin birikimini sahada karşılığı olan, her mühendisin emeğinin görünür olduğu bir yönetime dönüştürme iddiasıyla öne çıkıyor. Yaklaşımlarını ise şöyle özetliyor: “Biz değerleri tekrar etmek için değil, o değerleri sahada çalıştıracak ve her mühendisin hayatına dokunacak bir sistem kurmak için yola çıktık.”

"Niyet ile Sonuç Arasındaki Boşluğu Kapatıyoruz"

Meslek örgütlerindeki temel sorunun niyetler ve elde edilen sonuçlar arasındaki kopukluk olduğunu belirten İlham Çelebi, "Şeffaflık, liyakat, katılım… Bunlar herkesin kabul ettiği değerler. Ama bunların nasıl işleyeceği tanımlı değil. Bu yüzden sonuç üretmiyor. Biz bu boşluğu kapatıyoruz." diyerek yeni dönemin hedeflerini açıkladı.

Hareketin bir karşıtlık üzerine kurulmadığını vurgulayan Çelebi, "Biz tepki hareketi değiliz... Biz katılırız, birlikte yaparız. Bir şey olsun diye değil, doğru olduğu için yaparız. Ben varsam, sen varsan, ODA var." ifadelerini kullandı.

“Mühendislik Yaklaşımıyla Yönetim”

Çelebi, önerdikleri yapının bir seçim vaadi değil, bir sistem tasarımı olduğunu vurguluyor:

“Mühendislikte bir şey ya çalışır ya çalışmaz. Bizim modelimiz ölçülebilir, raporlanabilir ve sürdürülebilir. Bu seçim sadece bir yönetim değişikliği değil, çalışma biçimi değişikliğidir.”

Oda Yönetiminde 5 Başlıklı Yeni Nesil Model

Açıklanan Katılım Bildirgesi, meslek odasını yalnızca idari işlevlerle sınırlı kalmaktan kurtarıp; eğitim, istihdam, veri üretimi ve uluslararası ilişkiler gibi çok daha geniş bir yelpazede aktif rol oynayan bir kuruma dönüştürmeyi amaçlıyor. Bildirge; öğrencilerin yön bulabildiği, yeni mezunların mesleğe tutunabildiği, çalışanların yalnız kalmadığı ve kadın mühendislerin güçlü şekilde temsil edildiği bir vizyon çiziyor.

Önerilen kurumsal yönetim modeli 5 ana başlıkta toplanıyor:

Şeffaflık ve Raporlama: Faaliyetlerin ve bütçenin düzenli olarak üyelerle paylaşılması.

Katılımcı Yönetişim: Üyelerin karar alma süreçlerine doğrudan ve aktif katılımı.

Liyakat ve Etik Yönetim: Süreçlerin açık kriterlerle ve çıkar çatışması kontrolüyle yürütülmesi.

İnsan Kaynağı ve Yetkinlik Gelişimi: Genç mühendislerin sektöre ve sisteme entegrasyonu.

Mesleki Haklar ve Sürdürülebilir Çalışma Ortamı: Sektör genelinde standartların iyileştirilmesi.

“Temsil Değil, Birlikte Üretim”

Yeni modelde yapılan her işin takip edileceğini belirten Çelebi, "Her faaliyetin çıktısı ölçülecek, kaç üyeye ulaşıldığı, ne değiştiği ve ne kadar etki yaratıldığı düzenli olarak paylaşılacak. Bu yaklaşım sayesinde her mühendis sürecin bir parçası olacak, katkısı görünür hale gelecek ve emeğinin karşılığı yalnızca sözde kalmayıp, sahada ve karar mekanizmalarında gerçek karşılığını bulacak.”

Genç Mühendislere Odak

Çelebi, genç mühendislerin mesleğe geçiş süreçlerinin sistematik hale getirilmesinin artık bir seçenek değil, sektörün sürdürülebilirliği için zorunluluk olduğunu vurguladı. Stajdan işe geçiş mekanizmaları, mentorluk programları ve teknik yetkinlik geliştirme adımları planlı, takip edilebilir ve çıktı odaklı bir şekilde uygulanacak. Bu sistem, genç mühendisleri pasif gözlemciler olmaktan çıkararak, sürecin aktif ve değer üreten bir parçası haline getiriyor. Çelebi, bu yaklaşımın sadece Gemi Mühendisleri Odası için değil, tüm sektörün geleceğini şekillendirecek bir model olduğunu belirtti.

Deneyim ve Topluluk Değeri

Katılımcı Gemi Mühendisleri yönetim kurulu ekibi, kapsamlı birikimleri ve güçlü deneyimleriyle öne çıkarak, İlham Çelebi liderliğinde topluluğun her alanındaki mühendislerin ihtiyaçlarını karşılamayı ve emeğini görünür kılmayı kararlılıkla hedefliyor.

"Kurumlar Alışkanlıkla mı Yönetilecek, Sistemle mi?"

Bu vizyonun sadece Gemi Mühendisleri Odası için değil, Türkiye'deki tüm meslek örgütleri için örnek bir model olabileceği değerlendiriliyor. Çelebi, sundukları bildirgenin salt bir seçim programı olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bir seçim programı değil, bir yönetişim modeli. Eğer doğru kurulursa, sadece odamızı değil, meslek örgütlerinin genel çalışma biçimini de değiştirebilir. Bu seçimde asıl soru şu: Kurumlar alışkanlıkla mı yönetilecek, yoksa sistemle mi? Biz sistem kurmayı öneriyoruz. Katılım iyidir. İyi gemi mühendisi katılır.”