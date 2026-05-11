MSC Cruises ile İstanbul ve Kuşadası Hareketli Rotalarda Kesintisiz Yaz Deneyimi 

İstanbul ve Kuşadası çıkışlı programlar, erişilebilir fiyat seçenekleri ve zengin içerikleriyle kruvaziyer seyahatini daha geniş kitlelerle buluşturuyor.

İstanbul çıkışlı Ege & Adriyatik keşfi: MSC Fantasia

MSC Cruises filosunun gözde gemilerinden MSC Fantasia, yaz sezonunda İstanbul’dan gerçekleştireceği seferlerle Türk misafirlerini Akdeniz’in büyüleyici limanlarına davet ediyor. 9 gece 10 gün süren programlar, kişi başı 629€’dan başlayan fiyatlarla sunulurken; erken rezervasyon fırsatları ve kolay ulaşılabilir biniş limanlarıyla dikkat çekiyor.

İstanbul’dan hareket eden gemi; İtalya’da Bari ve Trieste/Venedik, Yunanistan’da Korfu, Katakolon ve Pire/Atina duraklarının ardından Kuşadası/Efes’e uğrayarak yeniden İstanbul’a dönüyor.

Toplam 1.637 kabini ve 4.363 yolcu kapasitesiyle MSC Fantasia, konfor ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Gemide 6 restoran, 13 bar, 5 yüzme havuzu, 12 jakuzi, 4D sinema ve Formula 1 simülatörü gibi birçok ayrıcalık bulunuyor. MSC Aurea Spa, spor alanları ve çocuk & genç kulüpleri ise her yaş grubuna hitap eden zengin bir deneyim sağlıyor.

Estetik ve deneyim odaklı seyahat

Swarovski kristalli merdivenleri, Murano cam detayları ve zarif iç mimarisiyle MSC Fantasia, seyahati yalnızca bir ulaşım değil, başlı başına bir deneyime dönüştürüyor. Dünya mutfaklarından seçkiler, etkileyici sahne şovları ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışı, misafirlere unutulmaz bir yaz tatili vadediyor.

MSC Fantasia aynı zamanda, “gemi içinde gemi” konseptiyle sunulan MSC Yacht Club’ın hayata geçirildiği ilk gemi olma özelliğini taşıyor. Yenilenen Yacht Club alanı; lüks süitler, kişisel butler hizmeti ve özel alanlarıyla ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi sunuyor.

Kuşadası çıkışlı Akdeniz rotaları: MSC Divina

MSC Divina, Mayıs–Ekim ayları arasında her hafta Kuşadası çıkışlı olarak düzenlediği 7 gece 8 günlük programlarla Ege ve Akdeniz’in en popüler destinasyonlarını keşfetme imkânı sunuyor. Programlar kişi başı 659€’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

19 Ekim’e kadar sürecek sezon boyunca toplam 27 kez Kuşadası’nı ziyaret edecek gemi; Mikonos, Napoli/Pompeii, Civitavecchia/Roma ve Marmaris gibi ikonik limanları kapsayan zengin bir rota sunuyor.

Sophia Loren’den ilham alan zarafet

Dünyaca ünlü yıldız Sophia Loren’den ilham alınarak tasarlanan MSC Divina, kruvaziyer seyahatinin altın çağını modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor. Swarovski kristal merdivenler, sonsuzluk havuzu, Broadway tarzı şovlar ve seçkin restoranlar geminin öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

1.751 kabiniyle geniş konaklama seçenekleri sunan gemide; 4 havuz, 12 jakuzi, spor alanları, bowling salonu ve yürüyüş parkuru gibi birçok aktivite alanı bulunuyor. Ailelere özel kabin seçenekleri ve çocuk & genç kulüpleri sayesinde her yaştan misafir için ideal bir tatil ortamı sağlanıyor.

MSC Yacht Club konsepti, MSC Divina’da da lüksü bir üst seviyeye taşırken; Sophia Loren Royal Suite, sanatçının kişisel dokunuşlarını taşıyan en özel alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Açık denizde Dünya Kupası heyecanı

MSC Cruises, 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Futbol Şampiyonası kapsamındaki tüm maçları gemilerinde canlı olarak yayınlayacak. Böylece misafirler, tatilin keyfini çıkarırken yılın en büyük spor etkinliklerinden birini uluslararası bir atmosferde deneyimleme fırsatı bulacak.

“Türk misafirlere özel ayrıcalıklar sunuyoruz”

MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, yaz sezonuna ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“MSC Cruises olarak Avrupa, Güney Amerika, Orta Doğu ve Güney Afrika’da pazar lideri, globalde ise en hızlı büyüyen kruvaziyer markalarından biriyiz. Türkiye pazarında kruvaziyer seyahatinin, uygun fiyatlı ve erişilebilir bir keşif deneyimi olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl ağırladığımız Türk misafirlerin önemli bir kısmının tekrarlayan yolculardan oluşması, memnuniyet seviyemizin en güçlü göstergelerinden biri. Amacımız, özellikle genç çiftleri ve çocuklu aileleri kruvaziyer seyahatiyle tanıştırarak bu deneyimi daha geniş kitlelere yaymak.

Türkiye çıkışlı gemilerimizde, Türk misafirlerimize özel olarak sunduğumuz hizmetlerimizle fark yaratıyoruz. Türk çalışanlarımızdan Türk kahvesine kadar pek çok detayla misafirlerimize kendilerini evlerinde hissettirmeyi hedefliyoruz.”