Global Yatırım Holding’den SPK Açıklaması: “Borsada Satış Yapılmadı”

Global Yatırım Holding, SPK bülteninde yer alan karar sonrası yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman’ın pay devrinin yalnızca kendisinin yatırımcısı olduğu özel bir fona gerçekleştirildiğini, borsada herhangi bir hisse satışının yapılmadığını ve dolaşımdaki pay oranının artmadığını duyurdu.

Global Yatırım Holding, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 Mayıs 2026 tarihli bülteninde yer alan karar sonrasında kamuoyuna yönelik açıklama yayımladı. Şirketten yapılan açıklamada, yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda konuya ilişkin detayların paylaşılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, SPK kararına konu olan işlemlerin, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman’ın doğrudan sahip olduğu GLYHO paylarının bir kısmının, Mayıs 2025’ten itibaren üç farklı tarihte bir portföy yönetim şirketi tarafından kurulan özel bir fona devredilmesiyle ilgili olduğu ifade edildi.

Söz konusu özel fonun tek yatırımcısının yine Mehmet Kutman olduğu vurgulanan açıklamada, gerçekleştirilen pay devirlerinin dolaşımdaki hisse miktarında herhangi bir artışa neden olmadığı kaydedildi. Şirket, gerek Mehmet Kutman gerekse ilgili özel fon tarafından borsada hiçbir şekilde satış işlemi yapılmadığının altını çizdi.

Açıklamada ayrıca, pay devirlerinin gerçekleştiği tarihlerde gerekli özel durum açıklamalarının da kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

“Hisse değerinde negatif etki oluşmadı”

Global Yatırım Holding açıklamasında, işlemlerin gerçekleştiği Mayıs 2025’ten bu yana GLYHO hisselerinin piyasa performansına da dikkat çekildi. Şirket, ilgili işlemlerin hisse değerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadığını, aksine söz konusu tarihten itibaren hisselerin istikrarlı bir yükseliş göstererek iki katından fazla değer kazandığını ifade etti.

“Teknik ihlal olarak değerlendirildi”

Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, Mehmet Kutman’ın doğrudan sahip olduğu payların, tek yatırımcısının yine kendisi olduğu özel fona devri sırasında işlemin portföy yönetim şirketi kaynaklı teknik süreç nedeniyle borsa üzerinden gerçekleştirilmek durumunda kaldığı belirtildi.

Bu durumun SPK tarafından “teknik ihlal” olarak değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, kurulun bültende yayımlanan kararının bu değerlendirme sonucunda alındığı kaydedildi.

Global Yatırım Holding açıklamasını, “Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur” ifadeleriyle tamamladı.