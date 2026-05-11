Günümüzde pek çok kişi, başındaki bir musibeti savuşturmak, dini gün ve gecelerde sevap kazanmak ya da sadece Allah rızası için sadaka bağışı yapmaya yöneliyor. Ancak burada çok kritik, fıkhi bir soru var: Verdiğimiz sadaka gerçekten gerçek bir ihtiyaç sahibine ulaşıyor mu? Yoksa aradaki liyakatsiz sistem, şeffaflık eksikliği veya yanlış yönlendirmeler nedeniyle bu ağır emanet zayi mi oluyor?

Sadaka vermek, sadece cüzdandan bir miktar para ayırmak değil; o emaneti fıkhi kurallara uygun, şeffaf ve devlet denetimindeki kanallardan geçirerek hak sahibine ulaştırmaktır.

Sadaka Bağışı Nedir ve Fıkhi Boyutu Neden Önemlidir?

İslam’da sadaka, zekât gibi farz ibadetlerin dışında kalan, ancak toplumsal dayanışmayı ayakta tutan geniş kapsamlı bir infak (yardımlaşma) kavramıdır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Sadaka, malı eksiltmez” ve “Sadaka, belayı defeder” hadisleri, bu ibadetin dünyevi ve uhrevi bereketine işaret eder.

Ancak günümüz bağış kültüründe en büyük sorun, sadakanın ağır bir "fıkhi emanet" olarak değil, sıradan bir "yardım teslimi" olarak görülmesidir. Oysa sadaka; verenin halis niyeti (sıdk) ile alanın mahremiyeti arasında kurulan ilahi bir köprüdür.

Liyakatsiz ellerde doğru yapılmayan bir sadaka dağıtımı, ibadetin fıkhi ruhunu zedeler. Örneğin; emanetin muhtaç olmayan (sosyal incelemesi yapılmamış) kişilere gitmesi, yardımın gecikmesi veya teslimat sırasında yoksulun onurunun kırılması, kişinin halis niyetini gölgeleyen büyük veballerdir.

Sadaka Bağışında Güven ve Şeffaflık Neden Hayati?

İnsanların bağış yaparken en sık düştüğü fıkhi hata, “bir an önce benden çıksın” telaşıyla şeffaflığı olmayan kurumlara yönelmektir. Emanetinizi zayi edebilecek en büyük riskler şunlardır:

Sosyal İnceleme (Adresleme) Eksikliği: Araştırma yapmadan, "herkese dağıtma" mantığıyla verilen sadakalar; gerçekten muhtaç olan (yetim, kronik hasta, dul) kişilerin hakkına girmektir.

Onur Kırıcı Teslimat: Yardımı bir lütufmuş gibi sunmak, İslam'ın "Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek"sadaka kuralına taban tabana zıttır.

Raporlama ve Şeffaflık Yoksunluğu: Verdiğiniz nakdi yardımın veya gıda kolisinin kime, ne zaman ulaştığını size dijital/görsel olarak raporlayamayan kurumlar fıkhen şüphe barındırır.

Adım Adım Şeffaf ve Fıkhi Sadaka Bağışı Süreci

Bir sadaka bağışının fıkhen kabul (sahih) olabilmesi için sürecin liyakatle işlemesi gerekir:

Dijital Vekalet ve Niyet: Bağışçı, güvenli platform üzerinden niyetini (Genel Sadaka, Sağlık Yardımı, Gıda vb.) belirterek emanetini devreder. Liyakatli İhtiyaç Tespiti: Yardımlar rastgele değil; saha ekiplerince bizzat evlerinde ziyaret edilmiş, "Sosyal İnceleme Raporu" hazırlanmış gerçek yoksullara yönlendirilir. Hakkaniyetli Dağıtım: Teslimatlar, yoksulun onuru ve mahremiyeti korunarak bizzat aileye yapılır. Anlık Raporlama: Süreç sonunda bağışçıya SMS veya dijital rapor ile emanetinin yerine ulaştığına dair şeffaf bir bildirim yapılır.

Sahada Devlet Onaylı Liyakat: Beşir Derneği Vizyonu

Ağır bir emanet olan sadakanızı kime teslim edeceksiniz? Yanıt; sadece bir isimden ibaret olmayan, arkasında devasa bir lojistik sistem ve devlet denetimi barındıran liyakatli kurumlardır.

2011'de kurulan, 2013'te Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü alan ve 2015 yılında bizzat Cumhurbaşkanı imzası ve kararıyla "İzin Almadan Yardım Toplama Yetkisine" kavuşan Beşir Derneği, bu fıkhi güvenin Türkiye'deki en sarsılmaz adresidir. Üstelik derneğimiz; AFAD tarafından "Orta Seviye Arama Kurtarma", "A Sınıfı Beslenme" ve "Sosyal İyileştirme" akreditasyonlarına sahip, afet anlarında sahaya inen profesyonel bir devlet paydaşıdır.

Genel Başkan Fatih Sarıyar liderliğinde hareket eden on binlerce gönüllümüz; Asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinde devletimizden layık görülen "Üstün Fedakarlık Madalyası"nın hakkını vererek, yurdumuzun dört bir yanından Gazze'ye, Afrika'dan Arakan'a kadar merhamet taşımaktadır.

Kurumumuzun kendi geliştirdiği BEYSİS (Beşir Yönetim ve İzleme Sistemi) sayesinde, sadaka bağışınızın tek bir kuruşu dahi zayi olmaz, fıkhi fonu karışmaz ve anlık olarak takip edilerek doğrudan hak sahibine ulaştırılır.

İbadet ve İnsanlık Arasındaki Köprü

Sadaka vermek, cüzdanımızdan çıkan bir miktarın ötesinde; bir çocuğun yüzündeki tebessüm, bir yetimin başını okşayan şefkat elidir. Unutmayalım ki, liyakatli ellere teslim ettiğimiz her sadaka, ahirette karşımıza çıkacak en büyük zenginliğimizdir.

Eğer siz de emanetinizin fıkhi kurallara tavizsiz uyan, şeffaf ve devlet güvencesindeki ellere teslim edildiğinden emin olmak istiyorsanız; Beşir Derneği aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerinize umut olabilirsiniz.