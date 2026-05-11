Minikler Hayallerini Deniz ve Gemiyle Resme Yansıttı

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 20. “Önüm Arkam Deniz, Sağım Solum Gemi” konulu resim yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı, 9 Mayıs 2026 tarihinde Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin farklı illerinden yarışmaya katılan öğrenciler, hayallerini deniz ve gemi temasıyla resimlerine yansıtırken; dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eser sahipleri ödüllerine kavuştu.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara denizi, gemiyi ve Gemi Mühendisliği mesleğini tanıtmak, denizcilik sevgisini aşılamak ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla 2007 yılından bu yana geleneksel olarak “Çocuk ve Gemi” konulu resim yarışmasını düzenlemektedir. İstanbul genelinde başlayan yarışma, yıllar içerisinde gördüğü yoğun ilgi ve artan katılım sayesinde 2018 yılında ulusal boyuta taşınarak Türkiye genelinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Katılım

Bu yıl yarışmaya İstanbul başta olmak üzere İzmir, Sakarya, Manisa, Bursa ve Kars’tan çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen eserler; Ressam İbrahim Aşık, Resim Öğretmeni Şükriye Göçer, Resim Öğretmeni Nurten Erdoğan, Sanatçı Işıl Kapu Özsakabaşı ve Sanatçı Bahadır Bilgin’den oluşan jüri heyeti tarafından 4 Nisan 2026 tarihinde değerlendirildi.

Yarışmada her iki kategoride dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan toplam 38 öğrencinin eseri, 9-12 Mayıs 2026 tarihleri arasında Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Gerçekleştirilen ödül töreni ve sergi açılışına TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlham Çelebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Sarı, Serdar Şafak ve Mehmet Özer İlhan katılım sağladı. Programa ayrıca Tuzla Belediyesi Kültür Şefi Muhsin Ceylan da iştirak etti.

Törende Kars Cumhuriyet Yolaçan İlkokulu öğretmeni Şeyda Parlak Ulaş’ın gönderdiği teşekkür mektubunu okuyan GMO Yönetim Kurulu Başkanı İlham Çelebi, bu yarışmaya gösterdikleri ilgiden dolayı idealist öğretmenlere de ayrıca teşekkür etti. Gemi Mühendisliği mesleğinin denizle ilgili olmasından kaynaklı yarışmanın önemine değinen Çelebi sözlerine şöyle devam etti:

“Denizi çocuklara sevdirmek bizim görevlerimizden biri. Bunu önümüzdeki süreçte arttırmak için çabalayacağız. Çocuk kitaplarıyla ilgili de çalışmalarımız sürecek. Mavi Vatan için denizleri sevdirecek projeler yapmayı önemsiyoruz.”

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, öğretmenler ve velilere teşekkür eden Çelebi, çocukların sanatsal üretimlerinin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.



Sergi Tarihi: 9/10/11/12 Mayıs 2026



Yer: Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi

(Postane Mah. Tahaffuzhane Cad. No:38 34947 Tuzla/İstanbul)

Seçilen Eserler

1. ve 2. Sınıflar Kategorisi

DERECESİ ADI SOYADI SINIF OKULU 1.BİRİNCİ Ela Sömek SINIF İzmir / Bornova Bahçeşehir Okulları 2.İKİNCİ Nehir Kavaloğlu SINIF İstanbul / Mehmet Karamancı İlkokulu 3.ÜÇÜNCÜ Asuman Yıldız Saday SINIF Kars / Yolaçan Cumhuriyet İlkokulu ATA NUTKU ÖZEL ÖDÜLÜ (MANSİYON) Saadettin Emir Keskin SINIF Çanakkale / Arıburun İlkögretim Okulu

3. ve 4. Sınıflar Kategorisi

DERECESİ ADI SOYADI SINIF OKULU 1.BİRİNCİ Defne Güler SINIF Sakarya / Adapazarı Özel Enka İlkokulu 2.İKİNCİ Leyla Gürdal SINIF İzmir / Narlıdere Özel Takev Ortaokulu 3.ÜÇÜNCÜ Irmak Sular 4. SINIF Kars / Yolaçan Cumhuriyet İlkokulu ATA NUTKU ÖZEL ÖDÜLÜ (MANSİYON) Zeynep Orhan 3. SINIF Hatay / Deniz Nakliyecileri Derneği İlkokulu

SERGİLENMEYE DEĞER 1.KATEGORİ (1. ve 2. sınıf)

1. Altuğ Yağız Demir 2. SINIF İstanbul / Özel Sezin Okulu 2. Masal Duru Dede 2. SINIF İstanbul / Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir İlkokulu 3. Sera Ün 2. SINIF İstanbul / Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir İlkokulu 4. Azra EFEK 1. SINIF Burdur / 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 5. Alya Ela Şengün 1. SINIF İstanbul / Mehmet Karamancı İlkokulu 6. Ali Eymen Kömürcü 2. SINIF İzmir / Mustafa Çoban İlköğretim Okulu 7. Nil Durmuş 1. SINIF Bursa / Rotary İlkokulu 8. Kutay Topçu 2. SINIF Antalya / Toros ilkokulu 9. Cemre Ezo Köse 1. SINIF İzmir / İlhan Onat İlkokulu 10. İpek Karayel 2. SINIF İstanbul / Maltepe Kazım Tunç İlkokulu 11. Deniz Soyutemizler 2. SINIF Manisa / Cemal Ergun İlköğretim Okulu 12. Begüm Kaya 1. SINIF Manisa / Cumhuriyet ilkokulu 13. Dila Çağlayan 2. SINIF İzmir / Bilfen Güzelbahçe ilköğretim okulu 14. Nehir Özcan 2. SINIF İzmir / Bilfen 15. Muhammed Ali Saday 1. SINIF Kars / Yolaçan Cumhuriyet İlkokulu

SERGİLENMEYE DEĞER 2.KATEGORİ (3. ve 4. sınıf)

1. Zeynep Selma Tuğsat 4.SINIF Konya / Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi 2. Asya Alyanak 3.SINIF Hatay / Fehmi Çankaya İlkokulu 3. Eylül Derin Yılmaz 4.SINIF İzmir / Mustafa Çoban İlkokulu Torbalı 4. Derya Ada Bayraktar 4.SINIF İzmir / Mustafa Çoban İlkokulu Torbalı 5. Zeynep Göksu Tanrıverdi 3.SINIF Burdur / Cumhuriyet İlkokulu 6. Delfin Gündüz 3.SINIF İzmir / Karşıyaka Fatma Neşe Kaya İlkokulu 7. Mine Karaboz 4.SINIF İzmir / ODTÜ GVO İlkokulu 8. Olivia Yurut 3.SINIF İzmir / TAKEV ilkokul 9. Ege Hepağlar 4.SINIF Manisa / Edip Bayat İlkokulu 10. Irmak Bayram 3.SINIF Sakarya / Bilim ve Sanat Merkezi 11. Betül Beyanal 4.SINIF Sakarya / Bilim ve Sanat Merkezi 12. Meryem Erçelik 4.SINIF Manisa / Cumhuriyet İlkokulu 13. Tuana Asel Çayır 4.SINIF Bursa / Kestel Sınav Koleji 14. Ece Akgün 3.SINIF İzmir / Özel Türk Koleji 15. Zeynep Köroğlu 4.SINIF Bursa / Yeni Mahalle ilkokulu

Gemi Mühendisleri Odası, 11 Aralık 1954 tarihinde kurulmuş ve Türkiye’nin ilk mühendislik meslek odası olma özelliğini taşıyan köklü bir meslek kuruluşudur. Gemi inşaatı, deniz teknolojileri, gemi makinaları ve deniz yapıları alanlarında faaliyet gösteren mühendisleri bünyesinde bir araya getiren Oda; mesleğin gelişimini desteklemek, üyelerinin mesleki hak ve itibarını korumak, denizde can ve mal güvenliği ile çevresel sürdürülebilirliği esas alan mühendislik standartlarının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Eğitim, sertifikasyon, teknik standartlar, sektör politikaları, bilimsel çalışmalar ve uluslararası iş birlikleri alanlarında çalışmalar yürüten Oda, Türkiye’nin denizcilik ve gemi inşa sanayiinin gelişimine katkı sunan önemli kurumlardan biridir.