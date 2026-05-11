DAK/SAR’dan Nefes Kesen Gece Tatbikatı

Denizciler Dayanışma Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Denizde Gönüllü Arama ve Kurtarma (DAK/SAR) ekipleri, İstanbul Kalamış açıklarında kapsamlı bir gece eğitimi ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Gönüllülerin hep birlikte okuduğu DAK/SAR Andı ile başlayan programda, olası deniz kazalarına yönelik farklı senaryolar başarıyla uygulandı.

Tatbikata 6 kurtarma botu ve 45 gönüllü personel katılırken, operasyonlarda termal kameralar ve gece görüş ekipmanları da kullanıldı. Senaryo kapsamında ilk olarak Fenerbahçe ve Moda burunları açıklarında denize düştüğü belirtilen kazazedelerin kurtarılması için çalışma yürütüldü. Ekipler, kazazedelerin konumunu önceden bilmeden yalnızca can yeleklerindeki ışıkları takip ederek denizde arama gerçekleştirdi ve kazazedeleri güvenli şekilde kurtardı.

Tatbikatın ikinci bölümünde ise su alarak batma tehlikesi geçiren bir tekneye müdahale edildi. Telsiz çağrısı ve işaret fişekleri üzerine bölgeye sevk edilen DAK/SAR ekipleri, personeli can salı ile tahliye edilen tekneyi yedeğe alarak güvenli şekilde marinaya çekti.

“4 binin üzerinde olaya gittik”

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan DAK/SAR Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aytaç, kurumun yaklaşık 25 yıldır denizde zor durumda kalan kişilere destek verdiğini söyledi.

Aytaç, “DAK/SAR, Sahil Güvenlik tarafından kendisine verilen yetki sahasında denizde zorda kalanlara yardıma giden bir sivil toplum kuruluşudur. Yaklaşık 300 gönüllümüz bulunuyor. 25 yıldır bölgemizde denizde zor durumda kalan kişilere yardıma gidiyoruz. 4 binin üzerinde olaya müdahale ettik. Yangın tehlikesi geçiren, batan veya kayalara oturan teknelerden toplam 622 can kurtardık. Bu rakamla gurur duyuyoruz ancak artmasını istemiyoruz” dedi.

Yaklaşık 1500 kişiye amatör denizcilik eğitimi verdiklerini belirten Aytaç, gönüllü eğitim çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü ifade etti.

“Gece kurtarma operasyonları çok zor”

Gece şartlarında gerçekleştirilen operasyonların büyük dikkat ve deneyim gerektirdiğini vurgulayan Aytaç, tatbikatların temel amacının personelin eğitim seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

Aytaç, “Bu tatbikatlarla amacımız gece şartlarında personelimizin eğitimlerini pekiştirmek. Daha önce eğitim alan arkadaşlarımızı yeni katılan gönüllülerle bütünleştiriyoruz. Gece kurtarma operasyonları gerçekten çok zor. Hem yardım isteyen tekneye hem de kendi ekiplerimize zarar vermememiz gerekiyor. Bu nedenle yılda iki kez kapsamlı tatbikat yapıyoruz” diye konuştu.

“Gönüllü olmak için tek şart istekli olmak”

DAK/SAR gönüllüsü olmak isteyenler için özel bir şart aranmadığını ifade eden Aytaç, “Yüzme bilmek gibi bir zorunluluk bile aramıyoruz. Yeter ki gönüllerini bize versinler. Başvuranlara önce 6 günlük teorik eğitim veriyoruz. Ardından kurtarma botlarında uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyoruz ve sonrasında nöbet sistemine dahil oluyorlar. Tek şartımız 18 yaşını doldurmuş olmaları” ifadelerini kullandı.

Kalamış merkezli olarak faaliyet gösteren DAK/SAR ekipleri, oluşturdukları nöbet sistemiyle yaklaşık 12 millik deniz sahasında 7 gün 24 saat esasına göre acil yardım çağrılarına müdahale ediyor.