Denizcilik Sektörünün İhracat Liderleri Ödüllerini Aldı

TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen 'Award on Water' Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde, 7 alt sektörde dereceye giren firmalar ile genel sıralamada ilk 10’a giren ihracatçılar ödüllerine kavuştu.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) tarafından düzenlenen “Award on Water” Gemi Yat ve Hizmetleri Sektörü 2025 yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Ödül törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak, GYHİB Başkanı Mustafa Talha Pepe ve Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri San. Ve Tic. A.Ş. (YATGİAŞ) Başkanı Şükrü Fazıl Uzun ile TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu katıldı.

Balıkçı Gemisi, 24 Metre Üstü Yat, 24 Metre Altı Yat, Römorkör, Yük Gemileri ve Diğer Deniz Araçları, Feribotlar ve Yolcu Gemileri ile Yan Sanayi olmak üzere 7 alt sektörün ilk üçe giren firmaları ile birlik genelinde ilk ona giren firmaların adının açıklandığı törende; 31 ödül sahiplerini buldu.

Bakan Yardımcısı Ünüvar: “Tersanelerimiz Artık Birer İnovasyon Merkezi”

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türk denizcilik sektörünün 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,38 artışla tarihi bir rekora imza attığını vurguladı. Gemi ve yat sektörünün, Türkiye’de tüm sektörler arasında ihracatını en yüksek oranda artıran ikinci, sanayi sektörleri arasında ise birinci sektör olduğunu belirten Ünüvar, bu başarının yalnızca rakamsal değil; sürdürülebilir üretim, yerli tasarım ve ileri teknoloji kabiliyetinin sonucu olduğunu ifade etti.

Türk tersanelerinin artık sadece üretim noktası değil, aynı zamanda tasarım ve inovasyon merkezleri haline geldiğine dikkat çeken Ünüvar, yüksek katma değerli sistem ve teknolojilerin ihraç edildiğinin altını çizdi. Ünüvar, küresel zorluklara rağmen mühendislik gücüyle elde edilen bu başarının, Türkiye’nin denizcilikteki konumunu daha da güçlendirdiğini söyledi.

Gültepe: “Gemi ve Yat İhracatında Dünyanın İlk 10 Ülkesi Arasındayız”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün küresel ticaretten aldığı yüzde 1,5’lik pay ile Türkiye’nin genel ihracat ortalamasının üzerine çıktığını belirterek; Türkiye’nin gemi-yat ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini söyledi. Sektörün, balıkçı gemisi ihracatında dünya lideri, römorkörde ise ilk 4 ülkeden biri olduğunun altını çizen Gültepe; artan üretim kapasitesi ve yeni yatırımlarla birlikte sektörün kısa vadede 3,5 milyar dolarlık ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Sektör, 2025 yılında 2 milyar 243 milyon dolarlık ihracata ulaştı

GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Talha Pepe, yaptığı konuşmada, sektörün 2025 yılında 2 milyar 243 milyon dolarlık ihracatla rekor kırdığını belirterek, bu rakama savunma amaçlı üretilen gemiler, tamir-bakım hizmetleri ve serbest bölgelerden yapılan ihracatların da dahil olmadığını söyledi. Pepe, bu başarının arkasında, sektörün sahip olduğu yüksek mühendislik kabiliyeti, nitelikli iş gücü ve esnek üretim yapısının yer aldığını ifade etti.

Türkiye’nin özellikle balıkçı gemileri, römorkörler ve mega yat üretiminde dünya çapında önemli bir oyuncu haline geldiğini vurgulayan Pepe, projeye özel üretim gerektiren tekne tiplerinde Türk firmalarının küresel regülasyonlara hızlı uyum sağladığını ve müşteri memnuniyetinde yüksek standart yakaladığını kaydetti.

Pepe: Sektörün sürdürülebilir büyümesi için destek mekanizmaları güçlendirilmeli

Pepe, ödül alan firmaların yalnızca kendi başarılarını değil, sektörün ortak başarısını temsil ettiğini belirterek, küresel rekabet koşullarının giderek zorlaştığına dikkat çekti. GYHİB Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Küresel rekabet koşulları giderek zorlaşmakta, özellikle içinde bulunduğumuz kur ve enflasyon makasının yarattığı baskı sebebiyle fiyat rekabetçiliği konusunda önemli sınamalarla karşı karşıya kalmaktayız. Bu noktada sektörümüz; kalite, hız, esneklik ve mühendislik gücü gibi rekabet avantajlarını koruyarak yoluna devam etmektedir. Ancak mevcut başarıların sürdürülebilirliği ve yeni rekorların kırılabilmesi için sektörümüzün desteklenmesi ve bazı yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Rakip ülkelerde gemi ve yat inşasına yönelik sağlanan destek mekanizmalarının benzerlerinin ülkemizde de güçlendirilmesi, sektörümüzün geleceği açısından kritik bir ihtiyaçtır. Bizler de, bu ihtiyaçları ilgili tüm platformlarda dile getirmeye ve sektörümüz adına çözüm üretmeye devam ediyoruz.”

2025’in ihracat lideri Sefine Denizcilik Tersanecilik oldu

2025 yılında birlik toplam ihracatında ilk sırayı Sefine Denizcilik Tersanecilik alırken, Sanmar Denizcilik ikinci, Med Marine ise üçüncü oldu. Cemre Tersanesi, Cemre Marin, Bilgin Yatçılık, Sirena Marine Denizcilik, Tersan Tersanecilik, Numarine ile HAT-SAN Gemi İnşaa Bakım Onarım ise toplamda en fazla ihracat yapan firmalar arasında yerini aldı.

Alt sektörlere bakıldığında; 2025 yılında Balıkçı Gemisi ihracatı kategorisinin lideri Sefine Denizcilik Tersanecilik olurken; Römorkör ihracatı kategorisinde, Sanmar Denizcilik; 24 Metre Üstü Yat ihracatı kategorisinde, Bilgin Yatçılık; 24 Metre Altı Yat ihracatı kategorisinde, Sirena Marine Denizcilik; Feribotlar ve Yolcu Gemileri ihracatı kategorisinde, Cemre Tersanesi; Yük Gemileri ve Diğer Deniz Araçları ihracatı kategorisinde Cemre Marin; Yan Sanayi İhracatı Kategorisinde ise DATA Hidrolik Makine zirvenin sahibi oldu.

Birlik Geneli İhracat Sıralaması (ilk 10) 2025

1 SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

2 SANMAR DENİZCİLİK MAKİNA VE TİC.A.Ş.

3 MED MARİNE KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.

4 CEMRE TERSANESİ GEMİ İNŞAA SAN.A.Ş.

5 CEMRE MARİN ENDÜSTRİ A.Ş

6 BILGIN YATÇILIK VE TURIZM IŞL. TIC.LTD.ŞTI.

7 SİRENA MARİNE DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

8 TERSAN TERSANECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş

9 NUMARINE TIC.LTD.ŞTI.

10 HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN.TİC A.Ş

Balıkçı Gemisi İhracat Sıralaması 2025

1 SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

2 ÖZATA TERSANECİLİK SAN.VE TIC.A.Ş.

3 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA

24 Metre Üstü Yat İhracat Sıralaması 2025

1 BILGIN YATÇILIK VE TURIZM IŞL. TIC.LTD.ŞTI.

2 NUMARINE TIC.LTD.ŞTI.

3 MENGİ-YAY YATÇILIK TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.

24 Metre Altı Yat İhracat Sıralaması 2025

1 SİRENA MARİNE DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

2 VİSİONF YATÇILIK A.Ş

3 TELGEREN YATÇILIK SAN. VE DIŞ TİC. AŞ.

Römorkör İhracat Sıralaması 2025

1 SANMAR DENİZCİLİK MAKİNA VE TİC.A.Ş.

2 MED MARİNE KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.

3 BOĞAZIÇI DENIZCILIK SAN.VE TICARET A.S

Yük Gemileri ve Diğer Deniz Araçları İhracat Sıralaması 2025

1 CEMRE MARİN ENDÜSTRİ A.Ş

2 TERSAN TERSANECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş

3 HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN.TİC A.Ş

Feribotlar ve Yolcu Gemileri İhracat Sıralaması 2025

1 CEMRE TERSANESİ GEMİ İNŞAA SAN.A.Ş.

2 CEMRE MARİN ENDÜSTRİ A.Ş

3 TERSAN TERSANECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş

Yan Sanayi İhracat Sıralaması 2025

1 DATA HIDROLIK MAKINA SAN. A.S.

2 GÜRDESAN GEMİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

3 OCEAN VOYAGER ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.