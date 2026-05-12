Bodrum’da "Mavi Beyaz Seferberlik"

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Bodrum’da geniş kapsamlı çevre temizliği yapılacak. Sabah 09.30’da Bodrum Belediye Meydanı ve Turgutreis Atatürk Meydanı’ndaki buluşma sonrası temizlik faaliyetleri kent genelinde belirlenen alanlarda sürdürülecek. Faaliyet sonunda toplanan atıklar, Gümbet Mahallesi Belediye Kafe’de (Dolgu Alanı) sergilenecek.

Çalışmalar Kumbahçe, Çarşı, Eskiçeşme, Gümbet, Bitez, Tepecik, Turgutreis, Karabağ ve Bahçelievler mahallelerinde yürütülecek. Yalıkavak’ta ise eş zamanlı deniz dibi temizliği yapılacak. Organizasyonda binin üzerinde katılımcının yer alması hedefleniyor.

Temizlik faaliyetlerinin yanı sıra belirtilen alanlarda çevre düzenleme ve ot biçme, yol bakım-onarım çalışmaları, kent mobilyaları tamir ve bakım ekipleri de bölgelerde faaliyetlerini sürdürecek.

Başkan Mandalinci’den mavi beyaz seferberliğe destek çağrısı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’a gönül veren ve Bodrum’da yaşayan herkesi temizlik seferberliğinde yer almaya davet ederek şunları söyledi:

"Seferberlik kapsamında tüm belediye çalışanlarımız ile geniş kapsamlı temizlik çalışmasının ikincisini gerçekleştiriyoruz. Çevre farkındalığına destek vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, esnafımızı, turizmcilerimizi ve vatandaşlarımızı kısacası herkesi sahada bizimle olmaya davet ediyorum. Temizlik hareketimizi hep birlikte büyütmek için sizlerle buluşmaktan onur duyacağız. Bodrum hepimizin"

