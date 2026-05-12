Kalkan Av Yasağı Denetimlerinde 3 Bin Metre Ağa El Konuldu

Ağlardan çıkan anaç kalkan balıkları ise türün devamlılığının sağlanması amacıyla koruma altına alındı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim ekipleri tarafından sürdürülen su ürünleri koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, toptancı hali ve perakende satış yerlerinin yanı sıra denizde de gerçekleştirilen denetimlerde, Su Ürünleri Tebliği ile getirilen düzenlemelere uygunluk kontrol ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Kaplan, özellikle 15 Nisan’da başlayıp 15 Haziran’a kadar sürecek olan kalkan balığı av yasağı kapsamında yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

İl Müdürlüğü’ne ait su ürünleri kontrol gemisiyle yapılan denetimlerde yasa dışı olarak denize bırakıldığı tespit edilen yaklaşık 3 bin metre kalkan ağına el konulduğunu kaydeden Kaplan, ağlarda canlı olarak yakalanan anaç özelliği taşıyan kalkan balıklarının ise Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim edildiğini söyledi.

Kaplan, söz konusu balıkların türün devamlılığının sağlanması ve balıklandırma çalışmalarında değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

