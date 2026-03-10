İsveç’ten “Vatansız Gemi” Operasyonu: Caffa Kargo Gemisine El Konuldu

İsveç makamları, Trelleborg açıklarında düzenlenen operasyonla 96 metre uzunluğundaki Caffa adlı kargo gemisine el koydu. Geminin “vatansız” olduğu ve çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığı şüpheleri üzerine gerçekleştirilen operasyonda bir mürettebat gözaltına alındı.

İsveç Sahil Güvenliği, geminin sahte bir Gine bayrağı altında seyrettiği şüphesiyle bir süredir takip edildiğini bildirdi. Cuma günü düzenlenen operasyonda helikopter ve hızlı botlarla gemiye yaklaşan silahlı polis ekipleri gemiye çıkarak kontrol gerçekleştirdi.

Yetkililer, 1997 yapımı geminin Ukrayna’nın yaptırım listesinde bulunduğunu ve savcıların da bu durumu doğruladığını açıkladı. Son olarak Kazablanka’dan Rusya’nın St. Petersburg kentine gitmek üzere yola çıktığı belirtilen geminin, 2025 yılında bayrağını Rusya’dan Gine’ye değiştirdiği bildirildi. Ancak Equasis veri tabanına göre bu bayrak kaydının sahte olduğu ifade edildi.

İsveç Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, “Elde edilen bulgular doğrultusunda bir mürettebat gözaltına alınarak karaya çıkarılmıştır” denildi. Gözaltına alınan kişinin denizcilik mevzuatını ve gemi güvenliği kurallarını ihlal etmenin yanı sıra sahte belge kullanmakla suçlandığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Operasyon Başkan Yardımcısı Daniel Stenling, gemide tespit edilen eksikliklerin deniz güvenliği, seyir yolları, limanlar ve çevre açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

İsveçli yetkililer ayrıca geminin klas sertifikasının Haziran 2025’te iptal edildiğini ve Nisan 2025’te Türkiye’de gerçekleştirilen bir liman devleti kontrolünde (PSC) çalışma koşulları ve seyir güvenliği dahil 11 farklı eksiklik tespit edildiğini açıkladı.

Ukrayna yönetimi ise geminin Temmuz 2025’te Kırım’daki Sivastopol Limanı’ndan tahıl yüklediğini öne sürüyor. Kiev yönetimi bu tahılı işgal altındaki topraklardan çalınmış ürün olarak değerlendiriyor.

İsveç Ulaştırma Ajansı gemide kapsamlı bir denetim başlatırken, savcılık da olayla ilgili ön soruşturmayı devraldı. Sahil Güvenlik, soruşturmanın denizde devam ettiğini ve birkaç gün sürebileceğini, elde edilecek bulgulara göre adli para cezaları veya hapis cezalarının gündeme gelebileceğini bildirdi.

Kaynak: splash247.com