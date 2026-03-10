Tamer Kıran TURSSA’nın İftar Programına Katıldı

TURSSA Başkanı Zihni Memişoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ile Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Gülcek, İsmail Görgün ve Barış Türkmen de katıldı.

Programa ayrıca İMEAK Deniz Ticaret Odası meclis üyeleri, denizcilik sektörü temsilcileri, TURSSA üyeleri ve davetliler iştirak etti. İftar programında sektör temsilcileri bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Vira Haber