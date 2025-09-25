Tamer Kıran, New York’taki Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısına Katıldı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM temasları kapsamında New York’ta düzenlenen Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına katıldı.
A+A-
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 80’inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’taki temasları çerçevesinde düzenlenen Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına katıldı.
Türkevi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ve yatırım fırsatları ele alındı. Toplantıya ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Thomas J. Barrack katıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 74 defa okunmuştur
Etiketler : Tamer Kıran, New York, ABD, Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.