Tamer Kıran: “Cumhuriyetimizi ve Değerlerini İlelebet Yaşatmaya Kararlılıkla Devam Edeceğiz”

Kıran, mesajında Cumhuriyet’in milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, denizcilik sektörünün bu büyük mirasa sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

Kıran mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıldönümüne erişmenin gurur ve sevincini yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle millet olarak verdiğimiz büyük kurtuluş mücadelesinin ardından 29 Ekim’de ilan edilen Cumhuriyet, ülkemizin makûs talihini değiştirmiş, tarihi bir dönüşüme vesile olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti aradan geçen zaman müddetinde eğitim, bilim ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği atılımlarla dünyanın saygın ve güçlü devletleri arasında yerini alma başarısını göstermiştir.

Bugün geldiğimiz noktada; ciddi istikrarsızlıkların yaşandığı zor bir coğrafyanın merkezinde emin adımlarla yolumuza devam edebiliyorsak bunu şüphesiz Cumhuriyetimiz ile atılan sağlam temellere, güçlü demokrasimize ve köklü devlet geleneğimize borçluyuz.

Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız’ direktifi doğrultusunda denizcilikte dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer almak en temel görevimizdir. Bu hedef doğrultusunda memleketimize olan sevgi ve bağlılığımızla ülkemize hizmet etmeye, Cumhuriyetimizi ve değerlerini muhafaza etmeye ve ilelebet yaşatmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, eşsiz ve aziz vatanımızı bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu topraklar için tereddütsüz canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”