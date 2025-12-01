138 Kiloluk Kılıç Balığı İlgi Odağı Oldu

Dörtyol ilçesinde balıkçılar, Akdeniz açıklarında 138 kilogramlık kılıç balığı yakaladı. Güçlükle tekneye çekilen balık, tezgahta da vatandaşların ilgi odağı oldu. Boyutu ve görünümüyle merak uyandıran kılıç balığı, balıkçılar için de unutulmaz hatıra oldu.

Balıkçı Sami Bülbül, devasa kılıç balığının Dörtyol açıklarında yakalandığını belirterek, "Akdeniz sularının en büyük balığı bizde. Tam tamına 138 kilogram kılıç balığı. Dörtyol açıklarında yakalandı. Yaklaşık 3 metre uzunluğa sahip, devasa maşallah. Akdeniz'in en büyük balığı ve sardalya sürüsü içinde yakalandı. Büyük balıklar, küçük balıkları sahile sürüyor" dedi.

Daha önce bu kadar büyük bir balık görmediğini ifade eden Mahmut Yılmaz ise, "Ben çok balık gördüm ama bu kadar büyük balık görmemiştim. Denizlerde böyle bir balığın derinlerde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

