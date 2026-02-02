Marmaris’te Şiddetli Rüzgar Denizi Taşırdı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli lodosla birlikte oluşan dalgalar sonrası bazı iş yerlerini su bastı.
Meteoroloji yetkililerinden açıklamasının ardından, Marmaris ilçesinde sahilde rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaştı. Kıyı ve limanlarda yüksek dalgalara neden olan lodos fırtınasının etkisiyle bazı işletmelere kadar deniz suyu ulaştı. Sahillerdeki işletmelerin sandalye, masa ve tentelerinin kuvvetli rüzgardan etkilendiği görüldü. İşletme sahipleri iş yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Marmaris’te kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
