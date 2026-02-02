Portekiz Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemilerinin Blokları Kızağa Alındı

STM ana yükleniciliğinde yürütülen proje, Türkiye'nin bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı olma özelliğini taşıyor.

Türk savunma sanayiinde yenilikçi ve milli sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., askeri denizcilikte gerçekleştirdiği tarihi ihracat başarısında önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Portekiz Deniz Kuvvetleri’nin açmış olduğu Lojistik Destek Gemisi ihalesine katılarak, dünyanın önde gelen askeri denizcilik firmalarını geride bırakan STM, 17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi’nin sözleşmesini imzalamış ve önemli bir başarıya imza atmıştı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından tasarım faaliyetleri tamamlanan projede, projenin ilk gemisinin inşa süreci iki ay önce gerçekleştirilen sac kesim töreniyle başladı. STM ana yükleniciliğinde İstanbul’da inşa edilen lojistik destek gemisinin kızağa koyma töreni, 29 Ocak tarihinde, inşa edilecek İstanbul’da ADA Tersanesi’nde düzenlendi.

Törene; Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nobre de Sousa, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Gen. João Cartaxo Alves ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Cemal Ziya Kadıoğlu, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, iki ülkenin büyükelçileri, Portekiz ve Türk Deniz Kuvvetleri mensupları ile Türk savunma sanayii firmalarının temsilcileri katıldı.

Güler: Proje, Türkiye ve Portekiz Arasında Tecrübe Göstergesi

Milli Savunma Bakanı Güler törende yaptığı konuşmada, şu mesajları verdi:

“Bu proje denizcilik geleneğine sahip Türkiye ve Portekiz için tecrübe ve teknoloji paylaşımı sağlanması bakımından büyük bir kazançtır. Özgün tasarımı, yüksek sürati ve geniş taşıma kapasitesi ve operasyonel esneklik gibi üstün nitelikleriyle birlikte çok farklı görevlere entegre olabilen modüler mimariye sahip bu gemilerin, Portekiz donanmasının stratejik hedeflerine ve harekat ihtiyaçlarına cevap verebileceğine yürekten inanıyorum. Gemiler hizmete girdiğinde, Portekiz donanmasının barış, istikrar ve kriz yönetimi kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, aynı zamanda NATO'nun müşterek kabiliyetlerine de olumlu katkılar sağlayacaktır.Savunma Sanayii Başkanlığımızın etkin süreç yönetimi, tersanelerimizin üretim disiplini, ana yüklenici STM'nin proje yönetimi tecrübesi ile alt yüklenicilerimizin ve yerli firmalarımızın çabaları bu konuda güvencemiz olurken, bir bütün olarak savunma sanayii ekosistemimizin genişliğini ve derinliğini de yansıtmaktadır.”

Melo: Donanma Konseptimiz ile Türkiye’nin Denizcilik Uzmanlığını Birleştirdik

Portekiz Savunma Bakanı Melo, konuşmasında, projenin Türkiye ve Portekiz donanmalarının ve savunma sanayilerinin arasındaki güveni yansıttığını vurguladı. Melo, Portekiz donanmasının konseptlerini ve uzmanlığını Türkiye'nin denizcilik sanayisiyle birleştirdiklerine değinerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Görgün: İkinci Gemi İçin Hazırlıklara Başladık

Savunma Sanayii Başkanı Görgün de 2024 yılında imzalanan sözleşmenin STM ve Portekiz Donanması için tarihi bir adım olduğuna işaret ederek, "Köklü denizcilik geleneklerine sahip iki Akdeniz ülkesi olarak denizle olan bağımız tarihimizi ve geleceğimizi tanımlıyor. Bu proje, savunma sanayi iş birliğimizin parlak bir sembolü. İki müttefik ortak bir vizyonu paylaştığında, denizcilik mirasını modern stratejik yeteneklere dönüştürebileceğimizi kanıtlıyor. Bu gemi, yeni güvenlik konsepti kapsamında Portekiz’in operasyonel gereksinimlerini karşılamasında kritik bir unsur olacak” dedi.

Taahhütlerinin ilk gemiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Görgün, inşasına bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlanması ve Haziran 2026'ya kadar bloğunun kızağa konulması planlanan ikinci gemi için şimdiden hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

Güleryüz: Türkiye ile Portekiz Arasındaki Dostluğun Mühendislik Sembolü

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, dünya donanmalarının güvenilir ortağı olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Türk Donanması’nın yanı sıra Ukrayna’dan Portekiz’e, Pakistan’dan Malezya’ya kadar dost ve müttefik donanmaların savunma kapasitelerini geliştiriyoruz. Bugün, Portekiz Deniz Kuvvetleri için geliştirdiğimiz Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri projesinde mühendislik çalışmalarımızı somut bir suüstü platformuna dönüştürdüğümüz önemli bir eşiği geride bırakıyoruz. 11 farklı tersanede yürüttüğümüz 44 denizcilik projesiyle edindiğimiz, NATO standartlarına uygun platform geliştirme tecrübemizi dost ve müttefik bir ülke olan Portekiz’e aktarmaktan gurur duyuyoruz. Planlı ve hızlı bir inşa süreciyle gemilerimizi 2027 yılında denize indirmeyi, 2028 yılında ise Portekiz Deniz Kuvvetleri’ne teslim etmeyi hedefliyoruz.”

Çok Yönlü Görev Fonksiyonu

Türkiye’nin askeri deniz mühendisliğinde geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir proje olarak kabul edilen, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri, modüler bir tasarım içeriyor. Gemiler, lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi yapmasının yanı sıra, zırhlı araç taşıma kapasitesi ile müşterek güç aktarımı, amfibi harekât maksatlı da görev alabilecek. Gemiler 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabilecek. Gemiler, modüler, özgün ve çok yönlü tasarımları sayesinde, kriz zamanlarında; insani yardım, arama kurtarma, hastane gibi görevleri de yerine getirecek. Entegre haberleşme sistemi ile donatılmış bu gemiler komuta ve kontrol kabiliyetlerine de sahip olacaklar.

Zırhlı Araç Taşıyacak, Denizde İkmal Yapacak

137 metre uzunluğa, 11000 ton deplasmana, 18+ knot azami sürate sahip olacak gemiler, 30 gün boyunca kesintisiz denizde kalabilecek. Toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip gemilerde, 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araçları taşınabilecek. Ağırlıklı olarak hava savunma harbi olmak üzere, tüm temel harp nevilerine yönelik sensör ve silah sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemiler, yakın hava savunma sistemleri, 12.7 mm uzaktan kumandalı silah sistemleri ve chaff /dekoy sistemleri ile donatılacak, çok sayıda ileri sensör ve sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemilerde ayrıca Helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) için platform ve İHA’lar için hangar da olacak.

Teknik Özellikleri

Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi (AOR+), barış ve harp zamanlarında suüstü platformlarına hem katı hem de sıvı yük desteği sağlamak üzere tasarlanmış, çok amaçlı müşterek lojistik destek gemisi olarak öne çıkıyor.

Temel Görevler ve Yetenekler

• Denizde İkmal

• Komuta Kontrol

• Lojistik Destek

• Tıbbi Destek

• Amfibi Harekât

• İnsani Yardım

• Bölgesel Güç Aktarımı

• Arama ve Kurtarma

Ana Boyutlar

Tam Boy (L OA ) : 137,00 m

Su Hattı Boyu (L WL ) : 128,76 m

Kalıp Genişliği (B) : 19,10 m

Dizayn Su çekimi (T dizayn ) : 6,70 m

Deplasman (Δ) : 11000 ton

Performans Özellikleri

Dizel Makine ile Azami Sürat: 18+ knot

Elektrik Motoru ile Azami Sürat: 6+ knot

İktisadi Seyir Sürati: 14 knot

Seyir Siası: 14 knot sürat ile 14000 deniz mili

Denizde Kalma Süresi: 30 gün

Kapasite: 50’si gemi personeli olmak üzere toplam 100 kişilik görev personeli kapasitesi ve ilave 100 kişilik geçici konaklama kapasitesi

Kargo Kapasiteleri

F-76 : 4000 m3

F-44 : 350 m3

Temiz Su : 650 m3

Genel Kargo : 700 m3

Konteyner : 6 x 20 ft Konteyner

Mühimmat / Cephane