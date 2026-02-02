Yapay Zekâ Tabanlı HR Girişimi Stafio.ai Satış Liderliğine Ali Burçin Eke’yi Getirdi

Denizcilik ve offshore sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Dr. Kapt. Ali Burçin Eke, küresel ölçekte büyüme hedefiyle faaliyet gösteren yapay zekâ girişimi Stafio.ai’nin satış ekibine lider olarak katıldı.

Ata Offshore Services, Atayachting ve Demokrasi Agorası’nın kurucusu olan Dr. Eke, kariyerinde denizcilik, offshore ve iş geliştirme alanlarında önemli projelere imza atmış bir isim olarak biliniyor. Yeni görevinde ise insan kaynakları süreçlerinde yapay zekâ tabanlı çözümler geliştiren Stafio.ai’nin küresel büyüme stratejisine katkı sunacak.

İnsan Kaynaklarında Yapay Zekâ Dönemi

Stafio.ai, işe alım süreçlerini hızlandırmayı ve daha veriye dayalı kararlar alınmasını sağlamayı hedefleyen bir yapay zekâ platformu olarak öne çıkıyor. Aday değerlendirme, yetenek analizi ve işe alım karar süreçlerini dijitalleştiren girişim, uluslararası pazarda önemli ticari anlaşmalara imza atarak büyümesini sürdürüyor.

Dr. Ali Burçin Eke’nin satış ekibinin başına getirilmesiyle birlikte şirketin özellikle denizcilik ve teknik sektörlerdeki kurumsal iş birliklerini artırması bekleniyor. Eke’nin hem teknik altyapısı hem de uluslararası iş geliştirme deneyimi, Stafio.ai’nin farklı sektörlerde daha geniş bir müşteri ağına ulaşmasına katkı sağlayacak.

Küresel ölçekte rekabet eden bir teknoloji girişiminde görev almaktan memnuniyet duyduğunu belirten Eke’nin, şirketin yeni pazarlara açılma sürecinde aktif rol üstleneceği ifade ediliyor.