Kemer Barajı’nda Doluluk Oranı Yüzde 34’e Yükseldi

Bozdoğan’ın yanı sıra Muğla ve Denizli’de etkili olan yağışlarla birlikte baraja gelen suyun debisi artarken, barajdaki su seviyesi de gözle görülür şekilde yükseldi. Yüksek kesimlere düşen kar ve yağmur sularının baraja önemli katkı sağladığı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda yüzde 20’li seviyelerde olan barajdaki artış, tarım sezonu öncesi üreticiler için umut oldu. Yetkililer, yağışların sürmesi halinde doluluk oranının daha da artmasının beklendiğini ifade etti.

Vira Haber