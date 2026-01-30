Çanakkale Boğazı'nın Rengi Değişti; Avrupa Yakası Mavi Olarak Kaldı
Çanakkale Boğazı'nda denizin bir bölümü, sağanak yağış sonrası farklı bölgelerden boğaza akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü.
Boğazın renginin değiştiği dron ile görüntülendi. Çanakkale'de fırtına ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, farklı bölgelerden denize döküldü. Çamurlu su, fırtınanın etkisiyle boğaza yayıldı. Boğaz'ın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı. Denizin değişen rengi sabahın ilk ışıklarıyla beraber dron ile havadan görüntülendi.
