Çanakkale Boğazı'nın Rengi Değişti; Avrupa Yakası Mavi Olarak Kaldı

Boğazın renginin değiştiği dron ile görüntülendi. Çanakkale'de fırtına ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, farklı bölgelerden denize döküldü. Çamurlu su, fırtınanın etkisiyle boğaza yayıldı. Boğaz'ın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı. Denizin değişen rengi sabahın ilk ışıklarıyla beraber dron ile havadan görüntülendi.

