İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nden Geleneksel İftar Buluşması

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi’nin geleneksel iftar programı Aliağa Belediyesi Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. İzmir protokolü, çevre ilçelerden kamu ve yargı temsilcileri, oda üyeleri ve denizcilik sektöründen çok sayıda ismin katıldığı programda, ezanın ardından dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Samimi bir ortamda geçen gecede birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Düzenlenen iftar yemeğine; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök, Kıyı Emniyeti İzmir Bölge Müdürü Pelin Devrim, İzmir Deniz Liman Şube Emniyet Müdürü Alper Tuğbay, Bölgemiz İlçe Cumhuriyet Başsavcıları, İzmir Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa Deniz Polis Şube Müdürü Kadir Sonocak, İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürü Mehmet Salih Arık, Aliağa Gümrük Müdürü Ünsal Yıldırım, İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Başkanı Şükriye Vardar, İMEAK DTO Aliağa Şube Meclis Başkanı İsmail Önal, ilçe oda başkanları, ilçe kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri, liman başkanları ve liman müdürleri, İzmir ve Aliağa gümrük kaçakçılık ve muhafaza bölge amirleri, Aliağa’daki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, şube üyeleri, basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, iftar programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Bu güzel iftar sofrasında sizlerle beraber sofrayı paylaşmanın bizlere gerçek manada mutluluk verdiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu güzel sofrayı hazırlayan, bizleri bir araya getiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da nice böyle güzel, bereketli ortamlarda bir arada olmayı temenni ediyorum ve şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbim sağlık ve huzur içerisinde hepimize nice bayramlara ailelerimizle birlikte erişmeyi nasip etsin diye temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.” Dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, konukları kapıda karşılayarak program boyunca misafirlerle yakından ilgilendi. İftarın ardından konuşan Şimşek, “Ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrada bir araya gelmek bizler için büyük bir anlam taşıyor. Bu tür buluşmaların dayanışmamızı güçlendirdiğine, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğine inanıyoruz. Davetimize katılım sağlayan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm konuklarımıza teşekkür ediyor, nice Ramazanlarda aynı sofrada buluşmayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir protokolü, çevre ilçelerden kamu ve yargı temsilcileri ile sektör temsilcilerinin bir araya geldiği program, sohbet ve görüş alışverişiyle devam ederken, birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı gece sona erdi.

