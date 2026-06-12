İMEAK DTO Denizcilik Eğitim Merkezi Ordu Üniversitesi’nde Açıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, 11 Haziran 2026 tarihinde Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Denizcilik Eğitim Merkezi’nin açılışına katıldı.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen törene Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Özkan Uğurlu’nun yanı sıra İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Akartaş, Barış Dillioğlu ve İsmail Görgün, Eğitim ve İstihdam Komisyonu Başkanı Teoman Mustafa Akyol, Komisyon Başkan Yardımcısı Cihat Yavuz Güler, Komisyon Üyeleri Burak Atasoy ve Orhan Semih Dinçel, Meclis Üyeleri, sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde öğrenciler diplomalarını alarak eğitim hayatlarını tamamlamanın gururunu yaşarken, aileler de mezuniyet heyecanına ortak oldu.

Törenin ardından protokol üyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’ne kazandırılan “İMEAK Deniz Ticaret Odası Denizcilik Eğitim Merkezi”nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından merkezi gezen protokol üyeleri, eğitim merkezi hakkında bilgi aldı. Denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlaması hedeflenen merkezin, öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerine önemli destek sunması bekleniyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından hayata geçirilen Denizcilik Eğitim Merkezi’nin, denizcilik eğitiminin gelişmesine ve sektörün geleceğine katkı sağlayacak önemli bir yatırım olduğu ifade edildi.