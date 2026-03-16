Değirmendere Sahilindeki Tekne Karmaşası Yeni Çekek Yeriyle Sona Erdi
Gölcük Değirmendere'de inşa edilerek hizmete açılan 134 tekne kapasiteli "Kayık Çekek Yeri", modern altyapısı ve 24 saat çalışan güvenlik kamerası sistemiyle balıkçılar ile tekne sahiplerine güvenli ve düzenli bir kullanım imkanı sunuyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde hayata geçirilen Kayık Çekek Yeri, bölgedeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak tekne sahiplerine modern ve güvenli bir alan sağladı. Yaklaşık bin 250 metrekarelik alana kurulan ve geçtiğimiz yaz döneminde hizmete alınan tesis, küçük ölçekli balıkçılar ve tekne sahiplerinin kullanımına sunuldu. 134 tekneye ev sahipliği yapan alan, sahil şeridinde kesintisiz bağlantı sağlarken, kurulan 16 güvenlik kamerasıyla da 24 saat izleniyor. Bölgedeki sosyal yaşamı canlandıran ve kıyı güvenliğini artıran proje, geçmişte fırtınalı havalarda teknelerini korumakta zorlanan denizciler tarafından memnuniyetle karşılandı.
"Ufacık fırtınada teknelerimiz batıyordu"
Körfez Dostları ve Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Altay, projenin bölge için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, geçmişte teknelerinin dağınık halde durduğunu ve kontrol etmekte zorlandıklarını anlattı. Çekek yerinin yapılmasının işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığını vurgulayan Altay, "Daha önce teknelerimiz burada dağınık bir şekilde duruyordu. Yüzbaşılardan buraya kadar sandallarımız hep dağınıktı. Toparlamaya çalışsak da ancak yüzde 30'unu toparlayabiliyorduk. Çekek yeri yapılacak denildiğinde ilk başta inanamadık. Salaş bir halimiz vardı; ufacık bir fırtınada teknelerimiz batıyor, önüne geçemiyorduk. Daha sonra teknelerimizi kaldırmamız istendiğinde bir anda çocuklar gibi sevindik. Çalışmalar başladığında bile kendimizi rüyada gibi hissettik. Allah Tahir Büyükakın’dan razı olsun. Bu çekek yeri, hem bizim işimizi kolaylaştırdı hem de çevrenin gelişmesine katkı sağladı. Eğer bu alan yapılmasaydı hâlâ dalgalarla uğraşıp teknelerimizi kurtarmaya çalışıyor olacaktık; şimdi ise rahat rahat uyuyabiliyoruz" dedi.
"Anahtarlar bile teknelerin üzerinde duruyor"
Tekne sahiplerinden Metin Alkan ise fırtınalardan artık korkmadıklarını dile getirerek, "Yapılan işten çok memnunuz. Bizler için çok iyi oldu, artık kapalı ve güvenli bir yerimiz var. Fırtınadan artık eskisi gibi korkmuyoruz. Bizim için bu 20 senedir yapılacaktı ama Tahir Başkan'a nasip oldu. Kendisi buranın insanı. O olmasa zaten yapılamazdı. Anahtarlar bile teknelerin üzerinde duruyor çünkü artık güvenlikten yana bir sıkıntımız kalmadı" diye konuştu.
Bölge sakinlerinden Esat Arsun Karakurt ve Kadri Emre Girit de projenin Değirmendere'ye büyük değer kattığını, derme çatma yerlerden modern ve güvenli bir tesise geçiş yapmalarının aileleriyle birlikte sahili daha rahat kullanmalarına imkan tanıdığını kaydetti.
