Beyşehir Gölü'nde Av Yasağı Başlıyor

Yasak çerçevesinde gölde hem profesyonel balıkçılar hem de amatör spor avcıları üç ay boyunca avlanma faaliyetlerine ara verecek. Gölden geçimini sağlayan balıkçılar bu süreçte teknelerini limanlara çekerek av sezonunun yeniden açılacağı tarihi bekleyecek.

Balıkçı tekneleri karaya çekilecek



Ağ ve av malzemelerine el konulacak

Yetkililer, yasak döneminde teknelerde, göl kıyılarında ve adalarda ağ ve benzeri av malzemelerinin bulundurulmasının da yasak olduğunu belirtti. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve av araçlarına el konulacağı vurgulandı. Öte yandan Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi’nin de yasağa uymayan üyelerine kooperatif ana sözleşmesi hükümlerini uygulayacağı bildirildi. Yetkililer, yasağın temel amacının göldeki balık popülasyonunun korunması ve üreme döneminde su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu ifade etti. Öte yandan, Beyşehirli balıkçılar da av yasağı nedeniyle hazırlıklarını sürdürüyor. Göl kıyılarına av için son kez açılan avcılar, ağ malzemelerini toplayarak bakımdan geçiriyor.

