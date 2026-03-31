Didim’de Balıkçı Tekneleri Denetlendi

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Taşburun Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirilen denetimde balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yaptı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol ekibimizce Bakanlığımızın hamsi kota uygulaması talimatı gereği Altınkum İskelesi ve Taşburun Balıkçı Barınağında gerçekleştirdiğimiz denetimde gırgır avcılığı yapan teknelerde belge ve ürün kontrolü yapıldı" ifadeleri yer aldı.

