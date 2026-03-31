Akdeniz'deki Zehirli Denizanaları Mersin Sahillerine Vurdu

Doğu Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'in sahillerinde zehirli olduğu bilinen denizanaları gözlemlenmeye başladı. Mersin körfezinden geçiş yapan zehirli iğneleri bulunan denizanalarının fırtına ile birlikte kıyılara vurduğu değerlendirilirken görenler de de tedirginlik oluşturdu.

Kızıldeniz kökenli denizanaları şehirde birçok kıyıda olduğu gibi Erdemli'deki halk plajlarında da görüldü. Kıyıdan olta ile balık tutanlar özellik son 4-5 gündür deniz analarını yoğun olarak gördüklerini kaydetti.

Sahilde olta ile balık tutanlardan İsmail Kambaz, "Denizanaları fırtına ile geldi iyi ki de denizde yakalanmadık. O kadar zararlı ki değdiği yeri yakar kızartır, ağrısından duramazsın" dedi. Meryem Bakırcı da son günlerde kıyıya vuran denizanalarında çok artış olduğuna dikkat çekerek, yağmurlu ve fırtınalı günlerde denizanalarının yoğun olduğunu söyledi.

Uzmanlar uyarmıştı

Geçtiğimiz yıllarda da Mersin sahillerinde benzer durum yaşanmış, akademisyenler uyarıda bulunmuştu. Bu türlerin zehirli olduğu için kesinlikle dokunmamak gerekiğini belirten uzmanlar, ana gövdesi dışında uzantılarına dokunulduğunda kaşıntı, kızarıklık ve ciddi lezyonlar oluşturduğunu bildirmişti.

Denizanasıyla temas edildiğinde ise tatlı su yerine deniz suyuyla yıkanmanın faydalı olduğu ifade edilmişti.

Vira Haber