Tuzla'da Deniz Çayırları Sualtı Teknolojisiyle Görüntülendi

EfxINNOs Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, su altından yapılan canlı yayınla deniz ekosistemini keşfetti.



Tuzla sahillerinde deniz ekosisteminin korunması ve izlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, deniz çayırlarının yayılım alanları su altı teknolojileri ve profesyonel dalgıçlar eşliğinde kayıt altına alındı. Karadeniz Havzası’nda sürdürülebilir mavi ekonomi hedefiyle hayata geçirilen EfxINNOs Projesi kapsamında; Tuzla Belediyesi, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Tuzla Barış Manço Ortaokulu öğrencileri, su altı dünyasını canlı yayında izleme fırsatı buldu.



"Bu canlıların varlığı, su kalitesinin arttığını gösterir"

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nde yürütülen "PİNA-İZ" ve "ÇAYIR-İZ" projeleri kapsamında yapılan incelemelerde Tuzla açıklarında dikkat çekici keşifler elde ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Sarı, bölgede hem sağlıklı pina popülasyonu hem de küçük ölçekli deniz çayırı alanları tespit edildiğini belirterek, "Bir pina saatte yaklaşık 6 litre suyu temizleyebilir. Bu canlıların varlığı, su kalitesinin arttığını gösterir" dedi. Marmara kıyılarında deniz çayırlarının birçok bölgede azaldığını hatırlatan Sarı, Tuzla’daki yeni alanların yeniden toparlanma potansiyeli taşıdığını, oksijen üretimi ve karbon tutma açısından bu alanların kritik önemde olduğunu vurguladı.



"Deniz ekosistemi açısından son derece önemli bir yere sahipler"

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi EfxINNOs Projesi Türkiye Lideri Prof. Dr. Yelda Aktan ise çocuklarda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Çocuklara ulaşmak için yaptığımız çalışmalarda, su altı yaşamının ne kadar önemli olduğunu anlatmak istedik. Çünkü ancak onu tanırsak koruyabiliriz. Çocukları sektör temsilcileri ve alanında uzman hocalarla aynı masalarda buluşturmayı hedefledik. Burada görüntüler alacağız. Çocuklara su altı yaşamını göstereceğiz, deniz çayırlarının ne olduğunu anlatacağız. Genellikle denizde yaşayan bitkiler insanlar tarafından ‘yosun’ olarak adlandırılıyor ve sanki istenmeyen bir şeymiş gibi görülüyor. Oysa deniz ekosistemi açısından son derece önemli bir yere sahipler" ifadelerini kullandı.



"Yaptığımız çalışmalarda deniz altında çok zengin bir canlı çeşitliliği olduğunu gördük"

Körfezdeki iyileşme sürecini yakından takip ettiklerini belirten Denizbilimci Dr. Ayşe Gazihan da şu değerlendirmede bulundu:

"Denizimizde çok güzel deniz çayırları var ve oldukça zengin bir tür çeşitliliğine sahibiz. Körfezi iyileştirmek için yürütülen çok büyük projeler ve önemli gelişmeler var. Biz de bunları yakından gözlemliyoruz. Özellikle yaptığımız çalışmalarda deniz altında çok zengin bir canlı çeşitliliği olduğunu gördük. Bugün de hep birlikte bu güzellikleri, çocuklarla birlikte göreceğiz."

