Costa Cruises’tan Türkiye Pazarına Güçlü Mesaj: “Stratejik Öneme Sahip”

Türk turizm profesyonelleri ve iş ortaklarından oluşan 150’yi aşkın davetlinin katıldığı organizasyonda, şirketin 2026 yaz sezonu planları ve gelecek dönem hedefleri paylaşıldı.

İstanbul’un kruvaziyer turizminde küresel bir merkez olma yolunda ilerlediğine dikkat çekilen etkinlikte, Costa Cruises’ın Türkiye operasyonlarını güçlendirmeye devam edeceği mesajı verildi. Şirket, Türk misafirlerin cruise tatiline olan ilgisinin her geçen yıl arttığını belirterek, kruvaziyer seyahatlerinin güvenli, konforlu ve yüksek standartlı bir tatil alternatifi sunduğunu ifade etti.

Costa Fortuna’dan Galataport Çıkışlı 17 Sefer

Costa Cruises’ın 2026 yaz sezonundaki önemli operasyonlarından biri, Costa Fortuna gemisinin Galataport İstanbul kalkışlı Yunan Adaları programı olacak. 11 Mayıs itibarıyla sezonun ilk seferini gerçekleştiren geminin, yaz boyunca toplam 17 sefer yapacağı açıklandı.

Şirket ayrıca Türk misafirlerin seyahat alışkanlıklarına uygun şekilde geliştirdiği yeni ürün ve deneyimlerini de tanıttı. Costa’nın öne çıkan konsepti “Sea & Land Destinations”, yolculara yalnızca liman şehirlerinde değil, deniz üzerinde de farklı deneyimler sunarak cruise seyahatini çok boyutlu bir keşfe dönüştürüyor. Akdeniz rotalarında denizden izlenen manzaralar ile karadaki kültürel keşiflerin birleştiği bu konseptin, klasik kruvaziyer anlayışının ötesine geçtiği belirtildi.

“Türkiye Bizim İçin Stratejik Bir Pazar”

Etkinlikte konuşan Costa Cruises Uluslararası Bölge Direktörü Mirco Vasallo, Türkiye’nin cruise turizmi açısından büyük potansiyel taşıdığını söyledi.

Vasallo, “Türkiye, cruise turizmi açısından büyük potansiyel barındıran ve bizim için stratejik öneme sahip bir pazar. Türk misafirlerin kalite, konfor ve keşif odaklı seyahat anlayışı her geçen gün gelişiyor. Costa olarak İtalyan misafirperverliğimizi, yenilikçi Sea & Land rotalarımızı ve gastronomi deneyimimizi Türkiye pazarına daha güçlü şekilde sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kanarya Adaları, Akdeniz ve Karayipler Öne Çıkıyor

Costa Cruises, yalnızca yaz sezonu değil, kış dönemi rotalarıyla da dikkat çekiyor. Şirketin Kanarya Adaları, Akdeniz ve Karayipler programları; doğal güzellikler, kültürel zenginlikler ve yıl boyu seyahat imkânı sunmasıyla öne çıkıyor.

Kanarya Adaları rotalarının yıl boyu bahar havası sunduğu belirtilirken, Akdeniz programlarının Güney Avrupa ve Kuzey Afrika’nın önemli destinasyonlarını kapsadığı ifade edildi. Karayipler rotalarının ise beyaz kumsallar ve tropikal atmosferiyle özellikle kış döneminde sıcak destinasyon arayan misafirler için önemli bir alternatif oluşturduğu kaydedildi.

Costa App’e Türkçe Desteği Geliyor

Şirket, gemi içi deneyimleri geliştirmeye yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda öne çıkan “Gece ve Gündüz Büfesi” konseptiyle misafirlere günün her saatinde esnek gastronomi seçenekleri sunulacağı açıklandı.

Öte yandan Costa Cruises, dijital deneyim tarafında da önemli bir adım atarak Costa App uygulamasının Eylül 2026 itibarıyla Türkçe dil desteğiyle hizmet vereceğini duyurdu. Böylece Türk misafirlerin seyahat öncesi ve seyahat sırasında hizmetlere daha kolay erişmesi hedefleniyor.

Costa Cruises, Türkiye’de gerçekleştirdiği bu etkinlikle yalnızca cruise tatiline ilham vermeyi değil, aynı zamanda yerel turizm ekosistemiyle iş birliklerini güçlendirmeyi ve Türkiye’de kruvaziyer turizminin gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı.

