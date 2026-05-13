İzmir'de 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.
11 Mayıs saat 01.25 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-356) tarafından deniz üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Hareket halindeki lastik botun belirlenmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-89) sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 37’si Etiyopya ve 6’sı Sudan uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
