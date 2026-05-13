Kruvaziyer Turizmi Marmaris'e Can Suyu Olacak

"Yüzen otel" konseptiyle dünya turizminin en gözde seyahat alternatiflerinden biri olan dev cruise gemilerinin rotasında yer alan Marmaris'e bu sezon 200 bin misafir gelmesi bekleniyor.

2026 yılında rekor seviyede turist ağırlamayı hedeflenen ve güvenli limanlar arasında gösterilen Marmaris Limanı, 28 Ekim'e kadar haftanın belirli günlerinde düzenli olarak kruvaziyer gemilerini ağırlayacak. Kasım ve Aralık aylarında ise sayı düşse de dev gemiler limana gelmeye devam edeceği belirtildi. Limana yanaşacak gemilerle birlikte ilçeye gelecek turistler, başta çarşı esnafı, restoranlar ve turizm işletmeleri olmak üzere birçok sektöre ekonomik hareketlilik kazandıracak.

Geçtiğimiz yıl kruvaziyer turizmi kapsamında yaklaşık 60 bin turistin ziyaret ettiği Marmaris'te, bu yıl hedef oldukça yüksek.

‘Geçen yılın 3 katından fazla gemi misafiri gelecek'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris'in turizmde her geçen yıl daha da güçlendiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıla baktığımızda Marmaris'te kruvaziyer gemisi ile gelen tur sayısı yaklaşık 60 bin olarak gerçekleşirken, bu yılki beklentimiz toplam 59 seferle aşağı yukarı 200 bin civarında misafir bekliyoruz. Bunun yanında yine Orta Doğu'da çıkan savaş nedeniyle hiç programda olmayan iki tane kruvaziyer gemisini de, bir tanesi hatta bir gece Marmaris'te konaklama suretiyle ağırladık. Bundan sonraki dönemde de Ekim ayı sonuna kadar her salı MSC Divina gemisi yaklaşık 5 bin yolcu ve mürettebatıyla Marmaris'i ziyaret ediyor olacak. Bunun haricinde diğer kruvaziyer gemileri de planlanmış durumda. Bir aksilik olmazsa inşallah bu sene 200 bin hatta üzerinde bir misafiri de Marmaris'te misafir etmiş olacağız" şeklinde konuştu. Ayhan, kruvaziyer turizminin sadece günübirlik ziyaretlerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Marmaris'in uluslararası turizm pazarındaki bilinirliğini artırarak uzun vadede daha fazla turistin ilçeyi tercih etmesine katkı sağladığını vurguladı.

‘Bu gemilerin yolcuları Marmaris'e can suyu olacak'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin bu yıl Marmaris Limanına demir atan dev yolcu gemileri ile ilgili ‘'Bu yıl sezona kötü bir başlangıç yaptık hem ekonomik sıkıntılar hem de İran-Amerika savaşının patlamasıyla birlikte turizm ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor şu anda. Bu sadece Marmaris değil, Türkiye genelinde yaşanan bir sıkıntı. Ama sevindirici haber, kruvaziyer gemilerde bir artış olması. Bize gelen son bilgiye göre bu sezon yaklaşık 60 civarında kruvaziyer gemisi gelecek. Son gemilerin de biri Kasım ayında, biri Aralık ayında olacağı söyleniyor. Tabii bunlar paket programlarla gelen turistlerin yerini tam olarak tutmasa da Marmaris turizmine ve esnafına az da olsa bir can suyu olacaktır diye düşünüyorum ‘' dedi.

Esin, can suyu olarak değerlendirilen gemi yolcuları ile ilgili ‘Kruvaziyer gemilerle gelen turistler genellikle günübirlik de olsa bölgeye hareketlilik getiriyor. Sabah gelip akşam dönen ya da bir gece konaklayan turistler oluyor. Ayrıca kruvaziyerle gelen turistlerin biraz daha yüksek gelir grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Bu da esnafa olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum ‘' diyerek durumdan memnuniyet duyduklarını iletti.

Bu gelişmelerle birlikte Marmaris'in, Akdeniz çanağındaki önemli kruvaziyer destinasyonları arasında daha üst sıralara yükselmesi bekleniyor.

Vira Haber