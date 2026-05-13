SeaProfs AI, Doğrulanmış Veriyle Denizcilikte Yapay Zekâ Kullanımına Yeni Standart Getiriyor





Denizcilik teknolojileri alanında yenilikçi çözümleriyle dikkat çeken SeaProfs AI, gemi operasyonlarında güvenliği artırmayı, insan hatasını minimize etmeyi ve bilgiye erişimi hızlandırmayı hedefleyen yeni çözümü “Risk Reduction Tool”u duyurdu.

SeaProfs AI tarafından geliştirilen sistem, gemi operasyonlarında yapay zekâ kullanımını genel bilgi yaklaşımından çıkararak, şirketlerin kendi doğrulanmış dokümanlarına dayalı bir modele taşıyor. Bu yapı, mürettebata yalnızca kaynağı belli, denetime hazır ve operasyonel olarak güvenilir bilgi sunmayı hedefliyor.

Sistemin merkezinde yer alan Doğrulanmış Bilgi Motoru (DBM), anonim veya internet tabanlı veriler yerine geminin ve şirketin kendi teknik dokümanlarını kullanıyor. Böylece doğrulanmamış veya operasyonel risk yaratabilecek içerik üretiminin önüne geçilirken, tüm yanıtların kaynağı şeffaf biçimde gösteriliyor ve uluslararası regülasyonlara uyum destekleniyor.

Sistem tarafından üretilen tüm yanıtlar, ilgili doküman ve prosedür referanslarıyla birlikte sunuluyor. Böylece mürettebat yalnızca bilgiye değil, bilginin kaynağına da anında erişebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle denetim, PSC, ISM ve vetting süreçlerinde şirketlere önemli avantaj sağlamayı hedefliyor.

“Denizcilikte asıl mesele yapay zekâyı kullanmak değil, doğru kullanmaktır”

SeaProfs AI Genel Müdürü Gürbüz Can, denizcilikte yapay zekâya dair temel problemin teknoloji değil, veri yaklaşımı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Denizcilikte artık mesele yapay zekâyı kullanıp kullanmamak değil, onu ne kadar güvenli ve doğru kullandığınızdır. Bizim yaklaşımımız, mürettebatı internetten gelen belirsiz bilgilerden koruyarak yalnızca şirketin kendi doğrulanmış verisi üzerinden çalışmasını sağlamaktır.”

Can’a göre sahada en büyük risklerden biri, personelin kritik operasyonlarda internet veya genel yapay zekâ araçlarına yönelerek doğrulanmamış bilgi kullanması. Bu durumun hem operasyonel hatalara hem de denetimlerde uygunsuzluklara yol açabildiği ifade ediliyor.

Gemide “Bilgi Zehirlenmesi” Riskine Karşı Yeni Yaklaşım

SeaProfs AI, gemi personelinin farklı kaynaklardan gelen doğrulanmamış bilgilere maruz kalmasını “bilgi zehirlenmesi” riski olarak tanımlıyor. Risk Reduction Tool, yalnızca şirketin onaylı dokümanları üzerinden çalışarak bu riski minimize etmeyi hedefliyor.

Sistem, mürettebata teknik bilgilere ve prosedürlere doğrudan erişim sağlarken, bilgiye ulaşma sürecini doğal dilde sorgulama tabanlı bir deneyime dönüştürüyor. Böylece kullanıcılar, dokümanlar arasında zaman kaybetmeden ihtiyaç duydukları bilgiye saniyeler içinde erişebiliyor.

Operasyonel Asistanlarla 7/24 Destek

Risk Reduction Tool içerisinde yer alan iki ana dijital asistan öne çıkıyor:

Digital Compliance Officer

Şirket SMS dokümanlarını ve prosedürlerini analiz ederek denetim süreçlerini destekliyor, form ve uyum süreçlerinde mürettebata yardımcı oluyor. Sistem, SMS uygulamalarının daha hızlı ve doğru yürütülmesine katkı sağlarken 7/24 dijital compliance desteği sunuyor.

Digital Service Engineer

Makine ve teknik dokümanları referans alarak bakım ve operasyon süreçlerinde mühendislik ekiplerine destek sağlıyor. Teknik bilgiye erişimi hızlandırarak operasyonel sürekliliğin korunmasına katkıda bulunuyor.

Bu yapı ile hem operasyonel yükün azaltılması hem de gemi içi güvenlik standartlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

95 Dil Desteğiyle Küresel Mürettebatlara Uyum

SeaProfs AI’nin öne çıkan özelliklerinden biri de 95 farklı dilde cevap verebilme kapasitesi.

Bu özellik sayesinde farklı milliyetlerden oluşan uluslararası mürettebatlar:

Teknik bilgiye kendi dillerinde erişebiliyor,

Eğitim ve oryantasyon süreçlerini hızlandırabiliyor,

Operasyonel iletişim hatalarını azaltabiliyor,

Gemide bilgiye erişim süreçlerini daha verimli yönetebiliyor.

Sistem aynı zamanda yeni katılan personelin şirket prosedürlerine daha hızlı adapte olmasını sağlayarak eğitim ve oryantasyon süreçlerini destekliyor.

Şirket, çok dilli altyapının özellikle küresel gemi operasyonlarında güvenlik ve operasyonel verimlilik açısından önemli avantaj sağladığını belirtiyor.

Regülasyon Uyumu ve Veri Güvenliği Odaklı Yapı

SeaProfs AI sistemi, uluslararası denizcilik regülasyonlarına uyumlu şekilde tasarlanarak şirket prosedürleri ile operasyonel süreçler arasında doğrudan bağlantı kuruyor.

Sistem:

Şirket prosedürlerine uyumu destekliyor,

Denetim süreçlerinde şeffaflık sağlıyor,

Operasyonel riskleri azaltıyor,

İnsan kaynaklı hata riskini minimize etmeyi hedefliyor,

Güvenilir bilgiye hızlı erişim sağlayarak karar süreçlerini destekliyor.

SeaProfs AI ayrıca yapay zekâyı bir “karar verici” olarak değil, karar süreçlerini destekleyen güvenilir bir yardımcı olarak konumlandırıyor. Kritik operasyonlarda nihai karar yetkisi her zaman kaptan ve baş mühendiste kalırken, sistem yalnızca doğrulanmış bilgi sağlayarak operasyonel süreçleri destekliyor.

“Yapay zekâ denizcilikte yeni bir standart haline geliyor”

SeaProfs AI, geliştirdiği yaklaşımın yalnızca bir teknoloji çözümü değil, aynı zamanda sektör için yeni bir operasyonel standart olduğunu vurguluyor. Şirket, yapay zekânın gelecekte denizcilik operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olacağını ancak bunun yalnızca doğrulanmış veriyle mümkün olabileceğini belirtiyor.

Can, bu dönüşüme ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Önümüzdeki dönemde yapay zekâyı güvenli şekilde entegre eden şirketler sektörde açık ara öne geçecek. Biz bu dönüşümün yalnızca bir parçası değil, aynı zamanda standartlarını belirleyen taraf olmayı hedefliyoruz.”

Geleceğe Yönelik Vizyon

SeaProfs AI, Risk Reduction Tool ile denizcilik şirketlerini daha güvenli, daha hızlı ve daha kontrollü bir operasyon modeline geçmeye davet ediyor.

Şirket, yapay zekânın gemi yönetiminde insan hatasını azaltan, bilgiye erişimi hızlandıran ve karar süreçlerini güçlendiren bir yapı haline gelmesi gerektiğini savunuyor.

SeaProfs AI’ye göre geleceğin denizcilik operasyonlarında rekabet avantajı, yapay zekâyı kullanmaktan değil, onu doğru veriyle ve güvenli şekilde entegre edebilmekten geçiyor.

SeaProfs AI, geliştirdiği doğrulanmış bilgi temelli yapay zekâ yaklaşımıyla, denizcilikte dijital dönüşümün yalnızca teknoloji değil; güven, regülasyon uyumu ve operasyonel sürdürülebilirlik ekseninde şekilleneceğini ortaya koyuyor.