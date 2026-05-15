Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi İlk Görevi İçin Karadeniz’de

Türkiye’nin mavi vatanda yürüteceği arama ve üretim çalışmalarındaki yeni gücü Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, geçtiğimiz yıl 4 Aralık’ta Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık’ta yaptığı açıklamada filoya dahil edilen yeni sondaj gemisinin isminin ‘Yıldırım’ olarak belirlendiğini açıkladı. Mersin’deki Taşucu Limanı’na yanaşan gemi, burada ay-yıldız ile bezendi. Karadeniz’de görev yapmak üzere 21 Ocak’ta Mersin’den yola çıkan Yıldırım, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçerek 27 Ocak’ta Filyos’a ulaştı. Boğazlardan geçebilmesi amacıyla daha önce sökülen geminin bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı, Yıldırım’ın Filyos’a yanaşmasının ardından yerine monte edildi. Kule montajının ardından da Yıldırım’ın sondaj, gemi ve sualtı sistemlerinin devreye alınmasına ve kontrollerine ilişkin süreçler yürütüldü. Tüm testleri başarıyla tamamlanan gemi, operasyonlara hazır hale getirildi.

İlk görev yeri Türkali-16

Test süreçleri tamamlanan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, ilk görevi için Filyos Limanı’ndan ayrılarak Karadeniz’e açıldı. Yıldırım, ilk görevini Türkali-16 Kuyusu'nda icra edecek. 20 Mayıs’ta operasyona başlayacak olan gemi, söz konusu lokasyonda kuyuya ilişkin alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han Derin Deniz Sondaj gemilerinin ardından Yıldırım’ın da göreve başlamasıyla Karadeniz’deki sondaj gemisi sayısı 5’e çıktı. Böylece Türkiye, Karadeniz’deki sondaj kabiliyetini daha da güçlendirerek, arama ve üretim faaliyetlerine hız verecek.

İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan ve Türkiye’nin enerji filosuna katılan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. ‘7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi’ olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan Yıldırım, ayrıca 200 personele yaşam alanı sunuyor.

